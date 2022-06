Casi 2.000 gladiadores y gladiadoras de todas las edades pondrán al límite su fuerza mental y física este fin de semana en la VII Gladiator Race Pontevedra, una carrera diferente, un reto, con ciertas dosis de diversión, que podrán completar solos o con su “Gladiator Team” (con amigos, familiares o compañeros de trabajo). La prueba, organizada por la firma de gestión de eventos deportivos Noko 360 en colaboración con la Concellería de Deportes, se desarrollará en la Illa das Esculturas el próximo sábado, 4 de junio, por la tarde en las categorías Gladiator Rocket (con más de 6 kilómetros y 31 obstáculos) y Gladiator Warrior (más de 11 kilómetros y 41 obstáculos), y el domingo por la mañana en la de Gladiator Kids (para menores de 3 a 12 años acompañados de un adulto).

El organizador de la prueba, Serafín Martínez, destacó el “tirón” de este evento, que lleva sin celebrarse desde el año 2019 y aun ayer, jornada de cierre de inscripciones “nos entró una empresa con 40 componentes”. “Estamos sorprendidos con la aceptación, ya que estamos en un momento de regreso de muchos eventos, deportivos, musicales y culturales, entre los que escoger, y la gente sigue respondiendo con la Gladiator. El 38% de los inscritos –subrayó Martínez– son mujeres, un porcentaje muy difícil de alcanzar en una prueba popular”. En este sentido, afirmó que “no encontramos un sitio mejor en Galicia o incluso en España para hacer esta prueba que la Illa das Esculturas... En la Gladiator, el 90% de la gente viene a pasarlo bien y podemos encontrar a niños de 3 años corriendo, disfrutando y pasando obstáculos, mientras que el participante de mayor edad tiene 73 años”.

Todos los participantes que logren acabar su respectiva carrera obtendrán como regalo una medalla y una camiseta “Gladiator Finisher”. Los inscritos en modalidad Gladiator Warrior podrán competir en categorías Élite y Warrior (individuales y por equipos), con salidas programadas por tandas entre las 16.00 y las 17.20 horas. Los de Élite (sistema OSO) no podrán recibir ayuda para pasar el obstáculo y, en el caso de no poder sobrepasarlo, les será retirado el chip, pudiendo terminar la prueba, pero no entrar en la clasificación final. Los Warriors (Open) sí podrán recibir ayuda externa por parte de otros participantes y, en el caso de no poder sobrepasar el obstáculo, tendrán un castigo de 20 burpees. De manera semejante, los participantes en modalidad Gladiator Rocket, con salidas entre las 18.30 y las 19.35 horas, también tendrán las categorías de Élite y Rockets, con las mismas exigencias que en la Warrior.

En lo que respecta a la Gladiator Kids del domingo, las salidas darán comienzo a las 11.00 horas, en turnos de 20 en 20 por orden de edad (de menor a mayor). Todos los niños y niñas recibirán su correspondiente camiseta y medalla “Finisher”.

Este año, además, será especial, porque se le dará un enfoque solidario a la prueba. Dentro del proyecto “Aproxima”, de Banco Mediolanum, un euro de cada inscripción irá destinado al Banco de Alimentos de Pontevedra y a la asociación Bata.