Dos semanas después de hacer pública su reclamación a través de FARO, Verónica Rial, vecina de Barro y madre de una niña sorda de 7 años implantada bilateral por hipoacusia profunda, ha recibido una citación para este 1 de junio en el servicio de Otorrino del Hospital Clínico de Santiago, CHUS, donde le deben hacer periódicamente la reprogramación de sus implantes cocleares.

Rial se vio obligada a presentar una reclamación por el retraso de varios meses en la última revisión, que estaba afectando de forma importante al oído de la pequeña, que depende de los implantes para poder llevar una vida normal. Hay que recordar que desde hace meses el servicio de Otorrino se encuentra inmerso en una huelga de profesionales. Además, en su caso, el Sergas aseguró que no le habían llamado porque se había producido recientemente un cambio en la empresa que lleva la reprogramación de los implantes cocleares y que el retraso en las citaciones podría deberse a errores en el traspaso de los pacientes usuarios.

La pequeña fue intervenida en el Clínico de la capital gallega y cada seis meses tiene sus citas pertinentes para la reprogramación de sus implantes. “Moveré cielo y tierra si hace falta para que vean a mi niña, pero no me voy a quedar quieta. Yo no culpo a nadie, solo quiero que nos busquen una solución y nos reprogramen”, afirmaba su madre el pasado 18 de mayo. Su cita llega ahora, dos semanas después, el primer día en el que se retoman las reprogramaciones.