La red de abastecimiento de Pontevedra sufre apenas un 9% de pérdidas de agua

Con el verano a las puertas de la esquina y el Lérez afrontando la época estival con su caudal tres veces más bajo que hace un año, si no llegan las lluvias el agua puede convertirse en un bien todavía más preciado de lo que ya lo es incluso en tiempos de abundancia y lluvia. Y es que la amenaza de sequía es una realidad desde el pasado febrero, cuando la Xunta, decretó la prealerta por la escasez de lluvias.

Este cada vez mayor riesgo de sequía en Galicia no parece que vaya a ser cuestión pasajera, sino que los efectos del cambio climático hacen que los concellos deban estar cada vez más preparados para afrontar episodios de este tipo. Pontevedra parece haber hecho los deberes en este sentido y, según los últimos datos difundidos por el Concello, han logrado reducir las pérdidas de agua del sistema de abastecimiento hasta un 8,9%.

Se trata de una cifra muy pequeña, teniendo en cuenta que la media estatal está en un 20% o que en Galicia es habitual encontrarse con redes municipales que tienen hasta un 40% de pérdidas. Ayer mismo, la directora de Augas de Galicia indicaba en una entrevista radiofónica que hay municipios con niveles de hasta el 80% de desaprovechamiento de los recursos hídricos.

Este porcentaje de efectividad del 91,1% de la red de canalizaciones y transporte del agua potable de Pontevedra permite, además de gestionar mejor un bien tan escaso como es el agua, cumplir lo establecido en la nueva ley del agua de Galicia que incluye penalizaciones a los municipios que sobrepasen el 20% de agua no registrada. Esto es, principalmente pérdidas, pero también otros usos como fuentes o incluso enganches ilícitos.

Con todo, ante el futuro escenario de cambio climático que se presenta y dentro del programa PO2, el concello sigue diseñando estrategias para tratar no solo de mejorar el sistema de abastecimiento sino también de concienciar a la población de que el agua es un bien cada vez más escaso, incluso en lugares tradicionalmente lluviosos como pueda ser Galicia.

Quieren optar a los fondos Next Generation para la digitalización del ciclo del agua

Los fondos Next Generation son un recurso importante al que se puede echar mano para mejorar la gestión del agua y el Gobierno Central va a destinar 3.000 millones de euros a este objetivo. Entre estos se ofrece la posibilidad de colaborar con empresas privadas para la digitalización y gestión de cuestiones que tienen que ver con el ciclo del agua. En este sentido, el Concello de Pontevedra ya estaría trabajando con la empresa Viaqua para la puesta en valor y mejora de dos cuestiones básicas: La digitalización de los consumos, por un lado; y la sensibilización y divulgación por otra.

Esta digitalización incluiría la creación de una plataforma de información que permita la realización de consultas en línea las 24 horas, siete días a la semana, del consumo ciudadano y municipal.

Es permitiría monitorizar el consumo y el transporte del agua en tiempo real. Se podrían prever posibles fugas en el servicio, controlar los consumos y usos en equipamientos municipales, controlar potenciales acciones fraudulentas y también mejorar servicios estratégicos como pueden ser los hospitales o los colegios”.

El Concello busca ahora rehabilitar un inmueble en el que, por una parte se centralizarían estas herramientas tecnológicas, pero también para realizar actividades de divulgación “in situ”.

¿La localización de este inmueble? El Concello todavía no la ha desvelado, pero ya está trabajando con alguna posibilidad en concreto. Se trata de un espacio cercano a un río en el que se está trabajando desde el punto de vista de su calificación urbanística para ver si es posible acometer una reforma y ampliación. De no ser posible se buscarían otras alternativas.

Con la prealerta por sequía activa desde febrero, ayer la directora de Augas de Galicia, Teresa Gutiérrez, explicó en una entrevista en la Radio Galega que Pontevedra y Santiago son dos de las ciudades que “preocupan” a la Xunta en cuanto a posibles problemas de abastecimiento si la lluvia sigue sin aparecer. También le preocupan las zonas rurales que se abastecen de manantiales y pozos.

Pontillón do Castro

En este caso, se refirió a estas dos urbes al ser las únicas que se “abastecen únicamente” desde un río. Esto en Pontevedra no es exactamente así, dado que la ciudad cuenta también con las reservas del Pontillón, que se encuentra a un 84% de su capacidad. No obstante, Augas de Galicia no lo tiene en cuenta al entender que su situación no está regularizada por parte del Concello. En cualquier caso, el embalse aparece reflejado en la propia web de Augas de Galicia y en sus boletines como de abastecimiento.

Luz verde al primer parque de juegos acuáticos

La Xunta de Goberno Local dio ayer luz verde al expediente de contratación del proyecto que permitirá dotar a la ciudad de su primer parque infantil con juegos de agua en la ribera del río Lérez, en el parque Rosalía de Castro (entre el Paseo de Rafael Areses y el Recinto Ferial). Tras esta aprobación, las empresas interesadas en acometer esta esperada actuación dispondrán ahora de 20 días naturales para presentar sus propuestas. El presupuesto de esta contratación asciende a 375.015,06 euros y el plazo de ejecución de las obras es de cuatro meses, por lo que este parque de juegos acuáticos puede hacerse realidad incluso antes de que finalice el presente año.

El parque estará ubicado en la ribera del río Lérez, en el parque Rosalía de Castro (entre el Paseo de Rafael Areses y el Recinto Ferial)

Los trabajos podrán ponerse en marcha una vez que se valoren las ofertas y se adjudiquen las obras, ya que estos terrenos están clasificados como suelo urbano y zona verde conforme al PXOU vigente y no están afectados por Costas. Será un parque acuático con elementos pensados para diferentes edades, accesibles y seguros y diversas áreas: una zona con juegos de texturas de agua suave, otra zona interactiva con chorros y una tercera con efectos visuales y mayor caudal de agua. Al mismo tiempo, se creará una zona deportiva y de fitness al aire libre y el ajardinamiento de todo el contorno y se instalarán modernos sistemas de iluminación y riego y mobiliario urbano. Todos los juegos de agua estarán fabricados para tener una gran durabilidad, resistir condiciones ambientales desfavorables y estar preparados para los actos vandálicos.