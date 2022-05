La Xunta proyecta un canal de aguas bravas en Cernadas, Xeve

La Secretaría Xeral para o Deporte proyecta construir una extensión del Centro de Tecnificación Deportiva (CTD) en la parcela de Cernadas, propiedad de la Comunidade de Montes de Santo André de Xeve y en la que también está emplazada el campo de tiro de Cernadiñas Novas.

La administración autonómica ha aceptado en principio abonar un canon a los comuneros hasta el arranque de las obras, según trasladó la Secretaría Xeral para o Deporte a la entidad vecinal. Ésta celebró ayer una asamblea general extraordinaria en el Centro Cultural de Xeve y su presidente, Jesús B. Castro Castro, explica que “nos reunimos el martes en Santiago con el secretario de Deporte y nos explicó que se iba hacer una ampliación del Centro de Tecnificación”.

La previsión es que las obras arranquen en unos dos años y sirvan para completar un Centro de Tecnificación "que se les ha quedado pequeño, y además contamos con una olímpica en la zona", recuerda Jesús B. Castro, presidente de los comuneros

En concreto, la Xunta proyecta habilitar un canal de aguas bravas para el entrenamiento de los deportistas de élite que se forman en el CTD de Pontevedra. El proyecto “está bastante avanzado”, según trasladó la administración gallega a los vecinos, y solo se ha visto ligeramente retrasado “por el cambio de presidente”.

Así, la previsión es que las obras arranquen en unos dos años y sirvan para completar un Centro de Tecnificación “que se les ha quedado pequeño, y además contamos con una olímpica en la zona”, recuerda Jesús B. Castro. En estos momentos el proyecto está pendiente de los permisos, un proceso complejo ya que la parcela forma parte de la Red Natura.

El canal de aguas bravas es una instalación artificial con pendiente negativa que posibilita el entrenamiento de los deportistas en un espacio con obstáculos modulares. Se trata de un equipamiento que permite crear corrientes y movimientos del agua que emulan a los de un río con pequeñas cascadas y saltos.

Los comuneros dieron, en principio, el visto bueno a la propuesta de que la Xunta abone un canon por la ocupación de la parcela durante los próximos dos años y posteriormente proceda a la expropiación, si bien inciden en que “estamos a la expectativa, aunque hasta que no veamos arrancar las obras no lo creeremos, pero no vamos a hacer movilizaciones a la espera de que la Xunta cumpla con lo que nos ha dicho el secretario”.

Todavía no ha sido establecido el canon que abonará la Xunta por la parcela de Cernadas, que ocupa un monte que linda con la margen izquierda del Lérez. “Nosotros propusimos un precio”, indica a este respeto el presidente de la Comunidad de Montes de Santo André, “y ellos lo están estudiando y realizarán una contraoferta. Al principio decían que no, que no iban a pagar nada, y ahora sí van a pagar”.

No ha trascendido la propuesta económica concreta de los comuneros, pero es muy semejante a lo que abona la Xunta por los terrenos de Montecelo.

Otra promesa que animó a los vecinos a aplazar las movilizaciones es la de mejorar el campo de tiro. La Xunta afirmó que también invertirá en su actualizacíon, por ejemplo para poner fin al deterioro de la galería de tiro “que está muy abandonada y poner al día las instalaciones porque por ejemplo el plomo está saliendo fuera…”