Una mujer de 88 años, con patologías previas, es la víctima mortal número 291 con COVID en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés desde el inicio de la pandemia. El Sergas ha notificado este lunes su fallecimiento, que se produjo el pasado viernes. En lo que va de año son 62 las personas muertas con positivo por el virus.

Este fallecimiento se notifica tras un fin de semana en el que el número de casos activos sigue a la baja y apenas supera los mil enfermos. En concreto son 1.009 los contabilizados por el Sergas, 75 menos que en el balance anterior, que corresponde al viernes. No obstante, esta estadística no refleja la totalidad de contagiados en el área, ya que muchos positivos por autores en los domicilios no se incluyen en el listado.

En este intervalo se han registrado 99 nuevos contagios y 172 altas, mientras que el número de personas hospitalizadas en los centros sanitarios del área aumenta hasta los 9 enfermos, cuatro de ellos en la UCI de Montecelo. En el CHOP hay 56 ingresados en planta, otros ocho en O Salnés y uno en el Hospital QuirónSalud Miguel Domínguez.

El área de Pontevedra se acerca ya a los 70.000 curados desde el inicio de la pandemia. El Sergas contabiliza 69.079 personas que ya han pasado la enfermedad, de los 70.380 contagiados en estos dos años largos de pandemia, en los que se han realizado ya cerca de 820.000 pruebas de detección del COVID