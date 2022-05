“Poco a poco vi que mi vocación era artística, o sería un viejo muy cabreado”

La vulnerabilidad, la exclusión, las relaciones de poder y cómo éstas se proyectan en el medio urbano y también en la naturaleza han sido temas transversales en la obra del fotógrafo Ángel Marcos, cuyas piezas de enorme carga simbólica interpelan desde ayer al espectador en la Fundación RAC.

–¿Qué es “Arquitecturas para sobrevivir”?

–Es un proyecto que presento en la Fundación RAC, comisariado por Carlos Rosón, y se trata de un tránsito, una explicación, sobre todo un concepto artístico donde hablo de la vivienda, de los lugares desprovistos de recursos y en los que de todas formas se van haciendo las casas, los lugares de habitabilidad, de manera espontánea. Se hacen muchas veces conforme uno va cogiendo en la basura o en otros lugares materiales para poder tener un techo.

Empecé tarde a fotografiar, casi a los 30 años, de casualidad porque mi madre me regaló una cámara de plástico que se cogía con puntos en el supermercado

–Pero el suyo no es un enfoque documental

–No me gustaría quedarme ahí. Porque es un proyecto de intención artística que enlaza con toda la filosofía que hay detrás de la ecuación social y de elementos de autodefensa para combatir precisamente esta historia que nosotros, desde nuestro mundo acomodado, podemos ver con cierta compasión. Me gusta siempre generar esta relación, que incluso en la miseria (aunque me parece una palabra muy dura), en la total escasez, se producen esos afectos maravillosos, ese humor básico de los niños fantástico. Porque no es igual estar en estos lugares que, digamos, están viviendo, que a otros lugares que han llegado y tienen que retroceder. Esto último pasa en caso de catástrofes y guerras, y yo no toco eso sino esta arquitectura que se está construyendo para sobrevivir.

Me gusta siempre generar esta relación, que incluso en la miseria (aunque me parece una palabra muy dura), en la total escasez, se producen esos afectos maravillosos, ese humor básico de los niños fantástico

–Qué lejos quedan los escenarios con los que usted trabaja de la meritocracia que se nos vende

–Lejos, mucho, en toda la cuestión económica, en cuanto a recursos para todos, incluso cerca geográficamente porque no debemos olvidar que en España tenemos zonas de estas. Eso que aquí casi es una anécdota en Sudamérica, Asia, África, hay que imaginarse cómo está. Y está así aún sabiendo que todo está siendo mantenido por esa meritocracia de la que habla. Por supuesto, esto es una cuestión de intereses de unos cuantos, lo sabemos, que las multinacionales y grandes corporaciones hoy pueden más que la política, son más globales, mientras que los gobiernos son totalmente locales, salvo excepciones como China o Estados Unidos. Entonces se sube el precio del trigo o el arroz porque interesan más los beneficios a la corporación que el bien que se hace a la sociedad, en este caso el mal que se hace.

Son fotografías de mi archivo personal y de muchos sitios, desde España a Lima-Perú, donde trabajé mucho, Santo Domingo, Senegal, Cuba, México, y se me olvida alguno más, pero estos seguros

–¿En qué países ha trabajado para esta exposición?

–Son fotografías de mi archivo personal y de muchos sitios, desde España a Lima-Perú, donde trabajé mucho, Santo Domingo, Senegal, Cuba, México, y se me olvida alguno más, pero estos seguros.

–¿Qué es lo que más le ha sorprendido?

–Cuando me enfrento a estos lugares no lo vivo tanto como sorpresa. La sorpresa me la llevo cuando veo a alguien que está muy contento. En este caso lo transportaría, lo llevaría, al campo de la emoción, del estómago. Y lo que más me ha gustado es que el humor básico, por suerte, no tiene mucho que ver con el bienestar. Aunque no quiero caer en el dicho aquel de que el dinero no da la felicidad porque estoy convencido de que se lo inventó quien tiene dinero para que los demás sigamos siendo gente que nos conformamos con la felicidad (sonríe) y dejemos el dinero en manos de otros. Pero ese humor básico, sobre todo, siempre me ha encantado. Y luego otra cosa que me interesa mucho es la cantidad de perros sueltos que hay en estos lugares (sonríe) es algo fantástico.

Cuando me enfrento a estos lugares no lo vivo tanto como sorpresa... En este caso lo transportaría, lo llevaría, al campo de la emoción, del estómago. Y lo que más me ha gustado es que el humor básico, por suerte, no tiene mucho que ver con el bienestar

–¿Cuándo empezó a fotografiar?

–Me gusta el dicho de que todo está escrito en las estrellas. Creo que mi vida y mi carrera como fotógrafo también estaba escrita, porque empecé tarde, casi a los 30 años, de casualidad porque mi madre me regaló una cámara de plástico que se cogía con puntos en el supermercado. Cuando tuve ocasión de tener una cámara mejor empecé con mucha dificultad, porque los productos como reveladores eran caros y la fotografía no se enseñaba. Así que con libros, hablando y en esta tierra de desierto pude ir aprendiendo. Así empecé, pero poco a poco vi que mi vocación era artística, si no sería un viejo muy cabreado (risas). Primero hice fotografía comercial, y luego me liberé de la fotografía de encargo para hacer este tipo de fotografía aplicada a la cultura contemporánea.