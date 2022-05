A Casa do Médico de Cuntis acolleu a primeira xornada do curso de cociña tradicional de primavera que organiza o Concello. Os asistentes tiveron a oportunidade de cociñar diferentes pratos típicos desta época do ano creados a partir de produtos de tempada de primeira calidade e seguindo as instrucións dunha chef profesional encargada de impartir a actividade.