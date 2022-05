El Gobierno provincial destinará 1,2 millones al fomento del empleo de los jóvenes. La presidenta de la Diputación, Carmela Silva, anunció que 36 concellos de menos de 50.000 habitantes (todos los que lo solicitaron) formarán parte de la iniciativa “A túa primeira experiencia profesional”, dirigida a recién titulados, a los que brinda la posibilidad de adquirir competencias profesionales en el arranque de su carrera laboral.

Carmela Silva criticó que el Gobierno central “le dio muchos recursos a la Xunta para este proyecto pero decidió ejecutarlo exclusivamente ella, dejando fuera de nuevo a los concellos de los fondos Next Generation” en los que se enmarcan estas iniciativas. “No nos sorprende. Hacen eso con todos los recursos que reciben de los fondos Next Generation y por eso la Diputación, considerando que es muy importante, lo financia ella”, explicó, con el objetivo de “retener el talento juvenil para que los jóvenes no se tengan que ir” a otros lugares “como particularmente está sucediendo en Galicia”.

Tras disponer de los recursos los concellos tendrán que realizar la selección de los trabajadores, que han de cumplir requisitos como el haberse titulado en los últimos tres años, ser demandantes de empleo o estar empadronados en algún concello de la provincia.