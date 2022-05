A sesión plenaria do Concello de Cuntis, que preside Manuel Campos, aprobou por unanimidade o seu Plan Municipal de Defensa contra Incendios Forestais, elaborado trala sinatura dun convenio coa Fegamp e a Consellería de Medio Rural que permitiu a contratación do traballo á empresa pública Seaga. O Plan ten un ámbito de actuación nunha superficie de 7.980 hectáreas que abranguen as oito parroquias cuntienses.

O Plan marca as directrices a seguir para evitar incendios no termo municipal tras un minucioso analise dos riscos existentes nas parroquias baseado no acontecido en anos anteriores e determina e define ademáis as faixas secundarias de xestión de biomasa.

A aprobación en pleno pon fin a unha longa tramitación e explicación que levou ao goberno local a reunirse cos veciños de diferentes parroquias para detallar os pormenores e as afectacións nas zonas con masa forestal.

O Plan entrará en vigor de xeito inmediato e marca as pautas de actuación en materia de prevención de incendios.

Por outra parte a corporación aprobou tamén por unanimidade o deslinde do Camiño da Misa e coa abstención do PP a desafectación do camiño público situado no lugar de Portela.