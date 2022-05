Urgencias de Montecelo ya supera las cifras de pacientes de 2019 y auguran “que va a ser un verano terrible”

Además de visibilizar su trabajo, reivindican la creación de una especialidad propia, que solicitan desde hace dos décadas.

“Los servicios de Urgencias son fundamentales. Durante la pandemia hemos estado las 24 horas arriesgándonos, a nosotros y a nuestras familias. Ha sido muy duro. Y para eso se necesitan profesionales cualificados y capacitados. Los médicos de Urgencias se están autoformando. Es necesaria una formación vía MIR porque se necesita el recambio generacional”, asegura Javier García Vega, coordinador del servicio de Urgencias del Complexo Hospitalario de Pontevedra, CHOP.

El profesional mantuvo un encuentro con el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, en el que estuvo acompañado por Jorge Alonso Paz, adjunto en la coordinación y representante de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) Galicia en la provincia de Pontevedra, y por María Teresa Maza Vera, del servicio de Urgencias del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.

García Vega confirmó que el servicio de Urgencias de Montecelo ya ha recuperado, e incluso superado, las cifras de pacientes que atienden cada día respecto a 2019, el año anterior a la pandemia.

“El pasado lunes, por ejemplo, se atendió a 220 enfermos en 24 horas”, indicó, para recalcar que la media suele estar en los 160. “Cuando ya se llega a 180 es un día complicado y si se supera, es muy complicado”, añadió.

Pero considera que lo peor está por llegar, con el verano. “Este va a ser un verano terrible, porque va a haber mucha población de fuera”, advierte.

Maltrato a Atención Primaria

Los profesionales aclararon que la cuestión es que al servicio están llegando diferentes tipos de pacientes. Unos son los banales, que son enfermos que se desesperan porque no son atendidos en tiempo en Atención Primaria y acaban en las Urgencias hospitalarias, a donde no deberían llegar si el sistema funcionase correctamente. Pero también están los pacientes con patologías crónicas no tratadas que tendrían que haber sido vistos por sus especialistas. También esto es una consecuencia de las mermas de personal e inversión en la Medicina de Familia.

A estos pacientes se unen los que realmente presentan patologías agudas y graves propias de ser vistos de urgencia, y que terminan sufriendo las demoras en esta atención de emergencia.

“En Atención Primaria están pasando cosas que no deberían pasar y esa demora llega a nosotros”, recalcó, por su parte, Jorge Alonso Paz.

El lema del Día Internacional de las Urgencias y Emergencias este año es “Nosotros cuidamos de ti, por favor, cuídanos”. “Queremos que los ciudadanos conozcáis la realidad de nuestra situación”, asegura el comunicado oficial de SEMES, en el que se reivindica el reconocimiento de una especialidad que ya es oficial en el resto de Europa y otros 100 países del mundo.