“La UNED ha salido claramente reforzada de la pandemia con su tecnología pionera”

El Centro de la UNED de Pontevedra recibirá hoy al equipo del programa “Hoy por hoy”, encabezado por Ángels Barceló, en una nueva actividad conmemorativa del 50 aniversario de la institución académica. Entre los participantes estará Ricardo Mairal, al frente de la que es la principal universidad española.

–La UNED cumple medio siglo de docencia…

–Nada menos que 50 años haciendo universidad, en todo el territorio nacional y también con 22 centros en el exterior, cumpliendo una admirable función social, puesto que gracias a la UNED muchas personas que, por diversas circunstancias vitales, no podían acceder a la universidad, pudieron formarse y obtener un título universitario. Esto se ha traducido, fíjese, en que 200.000 personas se han graduado y licenciado con nosotros en estos 50 años. Y hay un dato elocuente que me gusta siempre compartir: son 3 millones de estudiantes los que se han matriculado en los numerosos programas que tenemos, tanto de títulos propios como oficiales, lo que muestra la envergadura de esa función social a la que me refería.

–Porque el que usted encabeza es el mayor campus de Europa

–La UNED es el mayor campus de Europa, 62 centros en territorio nacional y 22 en el exterior, lo que la convierte, sí, en la mayor de la Unión Europea.

–¿Cómo es hoy el perfil del alumnado?

–Ha variado en los últimos años. Suele ser un tipo de estudiante que encuentra en la UNED una forma de conciliar sus obligaciones laborales, o que vive en zonas rurales donde no hay acceso a una universidad. Son además personas que quieren seguirse formando con una segunda titulación y también tenemos alumnos en el extranjero, de familias expatriadas o que han tenido que salir fuera a trabajar, y que encuentran en la UNED una forma de continuar su formación universitaria. Ese suele ser el principal perfil de la UNED, pero sí que hemos observado en los últimos años que el rango de edad ha bajado, tenemos estudiantes que ven en la UNED una formación excelente, porque no olvidemos que combina las bondades de los dos sistemas, la presencialidad y el on line. La presencialidad enriquece y se complementa con las virtualidades tecnológicas de lo cursos on line. La UNED ha sido y es un referente en un referente en el desarrollo de tecnología educativa.

–La pandemia supuso una dura prueba para todas las universidades ¿también para la UNED?

–Fue un gran desafío. A veces me dicen que para la UNED fue más fácil y lo fue hasta cierto punto. En nuestros centros asociados impartimos tutorías presenciales y el primer objetivo era trasladar toda esa actividad presencial a un formato no presencial, lo que supuso incrementar el tráfico de nuestros servidores a la hora de emitir las clases. Pasamos de tener un 300% de tráfico digital, de actividad, a 3.000%. Fue tremendo, un salto cualitativo enorme. Pero sin duda el gran desafío era la realización de los exámenes. Dese cuenta de que en la UNED se realizan los exámenes (y precisamente esta semana los hay) de forma síncrona todas las pruebas, al mismo tiempo, en los centros nacionales y del exterior. La gran duda era cómo podemos hacerlo, porque estaba claro que conforme avanzaba la pandemia la presencialidad era inviable.

–¿Desarrollaron nuevas aplicaciones tecnológicas durante la crisis sanitaria?

–Nosotros tenemos tres centros tecnológicos muy potentes, que siempre han trabajado en la vanguardia del desarrollo de aplicaciones tecnológicas para la educación. Desarrollaron en tiempo récord un sistema y una aplicación para realizar los exámenes on line, que es la que utilizamos. Se llama Avex (Aula virtual de exámenes), que nos permitió durante la pandemia realizar casi un millón de exámenes.

–Este sistema también fue utilizado por otras instituciones…

–Es lo más importante. Yo creo mucho en la colaboración, muchísimo. Pusimos a disposición de las instituciones que así lo solicitaron esta herramienta tecnológica, para realizar también los exámenes que en principio estaban pensados para un formato presencial. Y colaboramos, sí, con muchas instituciones y para mi fue un orgullo que la UNED pudiera desarrollar tecnológica que fuese útil para otros organismos y, sobre todo, para dar respuesta a una crisis sociosanitaria terrible.

–¿La UNED salió reforzada de la crisis sanitaria?

–Claramente reforzada. Dimos respuesta en momentos muy difíciles con recursos que aseguraban que ningún estudiante se iba a quedar atrás. La UNED ha salido claramente reforzada con el desarrollo de esa tecnología pionera y, sobre todo, con su metodología, que llevamos desarrollando 50 años, semipresencial y on line, que curiosamente, ahora se ha convertido en el referente de muchos proyectos universitarios.