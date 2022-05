El alcalde de Poio, Luciano Sobral, garantizó ayer que las playas habilitadas como zonas de baño en el municipio “cumpren con todos os requisitos e os niveis de calidade pertinentes”. Menciona las mediciones realizadas por la Consellería de Sanidade, que “muestran que 14 de las 15 playas de Poio están en el nivel de excelente, que es la puntuación máxima”, según destaca el gobierno local, que subraya que “entre ellos también está el de Campelo”. Sobral responde así a la multa de 500 euros impuesta por Augas de Galicia al Concello por un vertido detectado en Campelo y de la que se hizo eco el PP local.

Según recuerda el Concello, el último estudio realizado por la consellería data del 17 de mayo, y se “ha conseguido, una vez más, un resultado muy positivo”. Respecto al vertido al que se refiere el PP, Sobral señala que fue una “situación puntual”, que se registró el año pasado. “O problema detectouse nunha vivenda particular e foi resolto no seu momento”, dijo el alcalde, quien resaltó que este caso no afectó la calidad del agua, como lo demuestra el hecho de que “a finais do ano 2021 os resultados das análises realizadas nesas datas acadaron o resultado de excelente, algo que, no caso da praia de Campelo, leva rexistrándose de xeito consecutivo ao longo dos últimos catro anos”. Sobral lamenta que el PP “aproveite este feito puntual, xa solucionado, para tratar de danar a imaxe do noso concello”.