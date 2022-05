El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha valorado la propuesta del Concello de Sanxenxo de poner a disposición de los facultativos cuatro viviendas durante el verano para incentivar la contratación de médicos en esta localidad al asegurar que "todo lo que contribuya a aumentar el número de profesionales es bienvenido".

El máximo mandatario autonómico se ha pronunciado de este modo en declaraciones a los medios tras participar en un acto en la estación intermodal de Santiago de Compostela, donde ha sostenido que se trata de un municipio que tendrá "sin ninguna dura" una mayor afluencia turística durante el verano por lo que es una "posibilidad" para incentivar la contratación "como puede haber otras".

Así, si bien ha reconocido que "no es una solución definitiva", ha subrayado que "todo lo que contribuya a aumentar el número de profesionales en la Atención Primaria en estos meses complicados es bienvenido".

En su intervención, Rueda ha asegurado que el problema de la cobertura de plazas de médicos "no es un tema exclusivo de Galicia". "Basta con salir y hablar con el resto de comunidades de todos los colores políticos para ver que la Atención Primaria es un tema en el que hay que estar siempre haciendo un esfuerzo continuo", ha afirmado.

En esta línea, ha dicho que "el verano es siempre un periodo complicado" porque, además de la "mayor afluencia", se prevé una mayor llegada de gente en verano derivada de las "buenas cifras turísticas" que se registran. "Es cierto, además, que los profesionales tienen derecho a descansar", ha incidido Rueda.

Dicho esto, ha puesto en valor "la planificación" que la Consellería de Sanidade lleva a acabo todos los años en este contexto. "Por tanto, este año también se hará y se intentará que las necesidades queden cubiertas y, además, hay que intentar buscar fórmulas nuevas y el ofrecimiento que se concretó ya en el Ayuntamiento de Sanxenxo es una posibilidad como puede haber otras", ha indicado.

Con todo, ha sostenido que ello no quiere decir que la Xunta de Galicia "no esté haciendo propuestas de carácter estructural a más largo plazo y de más amplio abanico". "Esto puede ser no solo para Sanxenxo, puede servir para otros sitios, pero está claro que hay otro tipo de propuestas a través de esa comisión de Atención Primaria que se constituyó hace un tiempo, que está trabajando y que está haciendo propuestas para un problema que es de carácter general y que no puede empañar la magnífica asistencia sanitaria pública que tenemos en Galicia", ha apuntado.

"Que tiene margen de mejora, por supuesto", ha afirmado Rueda, que ha aprovechado para criticar las "trabas" del Gobierno central a la contratación de más médicos, así como a la puesta en marcha de especialidad de medicina de Urgencias. "En todo eso tenemos que seguir insistiendo, pero mientras tenemos que buscar soluciones y prepararnos para este verano", ha apuntado.

Julio Torrado

Por su parte, el portavoz de sanidad del PSOE en el Parlamento gallego ha criticado este viernes esta medida al entender que "el Sergas pretende convertir la organización de recursos humanos en Atención Primaria en un mercado de fichajes al estilo del fútbol".

Los socialistas consideran un "error gravísimo" este "mercadeo de profesionales" con un convenio que "parece que dinamita la manera de organizar los recursos humanos sanitarios" ya que "la búsqueda de profesionales se convierte en una subasta al mejor postor".

Por todo ello, los socialistas han presentado una batería de iniciativas en el Parlamento gallego para que el Sergas explique los motivos de este sistema que "puede romper el equilibrio en favor de unos concellos y perjudicando a otros".