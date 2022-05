El pleno aprueba una ampliación del presupuesto de 11 millones con los votos en contra de la oposición

El pleno de Pontevedra aprobó una modificación de crédito por algo más de 11 millones de euros, con la que el presupuesto municipal asciende a 118 millones. Está destinada principalmente a obras de infraestructuras en el rural, iluminación pública, instalaciones deportivas, casas de cultura y edificios públicos, jardines y parques infantiles, así como actividades de promoción de la ciudad.

La iniciativa fue aprobada por el grupo de gobierno (BNG y PSOE) y con los 10 votos en contra de la oposición (PP y concejal no adscrito).

El concejal de Economía, Raimundo González, explicó que frente a la crisis que atravesamos, derivada de la pandemia de COVID y de la guerra de Ucrania, “el mejor antídoto” a nivel local es una ampliación de crédito como esta, que ayudará a crear más de 200 puestos de trabajo directos, además los que se generen de forma indirecta.

Para justificar su voto en contra, el portavoz del Partido Popular, Rafa Domínguez, afirmó que esta modificación de crédito solo sirve al gobierno local “para salir en la prensa anunciando que tienen mucho dinero, porque no hacen absolutamente nada” y así pregunto qué obras de importancia se están realizando en estos momentos, al margen, añadió, de “la obra interminable de Loureiro Crespo y la casa consistorial”, que en su inicio fue una propuesta del propio Partido Popular, como recordó Domínguez. “El resto son anuncios, no hay ni una obra de importancia en el concello”, añadió.

Además, el portavoz popular crítico el abandono que sufren los barrios y como ejemplo aseguró que “en A Parda los niños ya ponen nombre a los ratones”. “¿Dónde están las obras en los barrios? ¿Dónde está el millón de euros anunciado para Monte Porreiro?”, preguntó el portavoz popular.

En su replica, el concejal del equipo de gobierno Raimundo González, lamentó no haber oído “ni un solo argumento para votar en contra de la modificación de crédito”, con la que el edil de Economía “quedo encantadísimo”.

“No sé qué les dieron en el congreso del PP; no sé si les dieron vinagre de manzana, de vino, o de Módena, pero los varearon bien”, dijo González Carballo a la bancada popular. El edil nacionalista pidió a los concejales de la oposición poder verlos ir a los barrios y parroquias “a explicar que votaron contra la nueva iluminación, contra las obras en todas las parroquias y en todos los barrios”.

Denominación de calles

Por otra parte, en el pleno municipal celebrado ayer se aprobó, esta vez por unanimidad de los grupos, la corrección lingüística, nueva denominación o delimitación territorial de varias vías municipales, con la que se actualiza el nombre de Rúa dos Matos do Arango, se delimita la calle Pedra do Lagarto, y se modifican los tipos de vías que comienzan por “colonia de” o “barriada de”, por simplemente “Rúa” o “Barrio de”, como Salgueiriños o A Seca. Se considera que barriada tiene una connotación despectiva porque indica pobreza o marginalidad, y que colonia no tiene el significado de asentamiento de personas en lengua gallega.

Con la modificación aprobada en el pleno, las vías afectadas pasan a denominarse Rúa de Mollabao, Rúa de Ángela Rocafort, Rúa Pina, Rúa dos Salgueiriños, Rúa do Barrio da Fonte Santa e Rúa do Barrio da Seca.

“Redundantes y políticamente inútiles”

El PP presentó la propuesta de crear un plan de ayudas a la mejora de la accesibilidad en edificios residenciales y viviendas donde vivan personas con movilidad reducida o discapacidad sensorial, auditiva o visual. El gobierno local votó en contra tras explicar que se trata de una competencia de la Xunta de Galicia para la que, de hecho, ya existe una línea de ayudas anunciadas por el gobierno autonómico, con la financiación del Estado. La nacionalista Carme da Silva acusó al PP de ser “redundantes y políticamente inútiles” al presentar esta moción.

Homenaje a Manolo Barreiro

Por otra parte, Manolo Barreiro Lores recibirá un homenaje el próximo domingo en el complejo deportivo de A Xunqueira, al que da su nombre. El acto institucional de homenaje al presidente de honor de la delegación pontevedresa comenzará a las 11.00 horas. El alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores; el edil de Deportes Tino Fernández, y los concejales Iván Puentes, Yoya Blanco y Marcos Rey, entre otros, asistirán a este homenaje.