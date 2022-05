A Asociación A Solaina de Combarro organizou, con motivo do 50 Aniversario da Declaración de Combarro como Conxunto Histórico, unha actividade cultural, baixo o título xenérico de “O Plano Artístico de Combarro de Francisco Guerra (1994)”. Ten como finalidade recordar a publicación do referido Plano artístico en 1994 e salientar a relevancia cultural do mesmo.

Onte tivo lugar, no local da Comunidade de Montes de Combarro, o segundo acto deste ciclo. Consistiu nunha charla-obradoiro”impartida polo propio Francisco Guerra e José Carlos Castro Martínez, dedicada á “Elaboración do plano artístico de Combarro: fontes e técnicas empregadas”. Foi presentada por Xosé Manuel Martínez, vicepresidente de A Solaina, quen glosou o perfil profesional de Francisco Guerra e José Carlos Castro, ambos arquitectos técnicos formados na Escola Universitaria de Arquitectura Técnica da Coruña, que fixeron os seus respectivos Traballos Fin de Carreira sobre a Arquitectura de Combarro e os Conxunto dos Muíños do Folón, respectivamente, dirixidos polo profesor Manuel Caamaño Suárez, un dos maiores especialistas na arquitectura popular de Galicia.

A exposición de Francisco Guerra e José Carlos Castro tivo tres apartados. No primeiro, explicaron o valor do debuxo e a imaxe na descrición e difusión do patrimonio cultural e da arquitectura popular.

A continuación detallaron o proceso gráfico empregado na realización dos debuxos do Plano “Reconstrución do Porto de Combarro a principios do século XX”. Aludiron aos materiais e documentación utilizados, entre eles as chamadas “Libretas de Aparejadores” de 1935, un documento catastral existente no Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra, que recolle unha ficha de todas e cada unha das casas-vivenda de Combarro, con datos da súa planta e debuxos do seu alzado. Tamén se recurreu ás coleccións de fotos históricas existentes na sección de fotografía do Museo Provincial de Pontevedra (imaxes de Zagala, Pintos, O. Wunderlich, etc.), así como a debuxos e pinturas das primeiras décadas do século XX (Souto, Campo Sobrino, Carlos Sobrino, etc.).

Terminaron, esta didáctica charla-taller, coa explicación da lóxica construtiva do conxunto histórico de Combarro a través do plano, e como neste se reflicte con meridiana claridade a fusión entre a arquitectura do mar (peiraos, ramplas, secadoiros de aparellos) e a arquitectura do pan (eirados palleiras e muíños).

O acto contou coa intervención, así mesmo, da concelleira de cultura do Concello de Poio, Raquel Rodríguez, quen agradeceu a exposición de Francisco Guerra e José Carlos Castro, e a iniciativa de A Solaina, organizando esta actividade, dentro da Conmemoración do 50 Aniversario de Combarro como Conxunto Histórico.