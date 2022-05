La Diputación resuelve en 5 minutos el pleno que ordenó celebrar el juzgado

La Diputación Provincial resolvió este mediodía en apenas 5 minutos el pleno que ordenó celebrar el juzgado y que había solicitado el PP para que la presidenta, Carmela Silva, diese explicaciones por la contratación irregular de su cuñada en el Concello de Vigo.

Jorge Cubela, en representación del Partido Popular, tomó la palabra para insistir en que “hoy estamos aquí porque así lo dictó un juez” y exigir que Carmela Silva “dé explicaciones, sin agacharse, que dé la cara”. La acusó de haberse negado a convocar un pleno democrático e intentar silenciar, sin dar explicaciones, “el caso más importante de corrupción” en Galicia, afirmó.

¿No sabía que su cuñada cobraba sin acudir a su puesto de trabajo? ¿Le parece bien participar en esta estafa? ¿Puede decir que no lo sabía? ¿Sigue diciendo que no dió la orden? (de contratar a una familiar). Son algunas de las preguntas que planteó, sin respuesta, el diputado popular.

Éste prolongó su intervención durante 5 minutos, en un pleno extraordinario que no se emitió en línea, como sí había sucedido momentos antes con la sesión ordinaria que celebró la Diputación. Finalizado ese plazo, la presidencia dio por concluido su turno de intervención y aunque no estaba obligada a someter el tema a votación así lo hizo: fue rechazado por 16 votos en contra de los diputados socialistas y del BNG y 10 a favor de los populares.

A la salida, Carmela Silva declinó hacer declaraciones. “Ya lo dije reiteradamente. No tengo nada que decir. Me da vergüenza esta gente: son indecentes”, se limitó a responder a los informadores.

Por su parte, el vicepresidente provincial, el nacionalista César Mosquera, hizo hincapié en que su grupo político nunca llevó la pleno asuntos judiciales, incluso cuando afectaban directamente al anterior Ejecutivo provincial, encabezado por el popular Rafael Louzán, con cargos imputados e investigados. “Hay que tener una indecencia política soberana para habiendo recientemente una sentencia que condena al señor Louzán por sus actividades como presidente en esta Diputación”, criticó, “ni el PSOE ni nosotros planteamos ningún debate sobre eso aquí, porque entendemos que esos procesos deben resolverse judicialmente; y resulta que algo que no afecta para nada a la Diputación, ni tiene que ver ni tan siquiera directamente o judicialmente, afecta a la persona interpelada, pero se trae aquí. Pero por desagracia para el PP vale todo”.

Al anunciar que los diputados nacionalistas no intervendrían en el pleno extraordinario, el BNG dejó claro que la sentencia acatada esta mañana es “discutible”. Se reafirmó en ello César Mosquera, explicando que “aquí los secretarios y todos los juristas defienden lo contrario. Si el juez lo dijo ya está, pero el asunto es que hay cosas que en principio no entran, porque no tienen que ver con las competencias de la Diputación. Dijo que sí y ya está… Por esta mecánica vamos a hablar del sobrino de alguien y del tiempo pero… Bueno, se acata y ya está resuelto”.

Muy lejos de esta perspectiva, Cubela que los diputados populares “nos vamos tristes y decepcionados con la baja calidad democrática en esta Diputación” y que esperaban que la presidenta diese explicaciones y si “fue ella quien dio la orden política para que un funcionario municipal, militante socialista de Vigo, orquestase toda esta trama”.

Insistió en que el tema afecta a la Diputación “porque la señora que se benefició de recibir 108.000 euros del erario de todos los vigueses es Carmela Silva… Hoy se volvió a reir de los ciudadanos, de las instituciones y está totalmente denostada para seguir como presidenta”, a la que acusa de “faltar grotescamente” a los ciudadanos de la provincia.

Tampoco ocultó sus críticas porque la emisión en línea se hubiese caído. “Estamos volviendo a tiempos pasados en esta Diputación”, afirmó, no sin acusar a Carmela Silva de actitud dictatorial y a los socialistas de mantener colectivamente “un silencio cómplice” para protegerla. Así, afirmó en el pleno y lo reiteró posteriormente que “no tenemos ninguna duda” de que el Gobierno de Pedro Sánchez “indultará” al militante socialista. Lo hará, añadió, “para indultar a Carmela Silva y al socialismo gallego y vigués”.