Alumnos y alumnas de Educación Primaria del CEP Sequelo salieron a las calles de Marín para devolver a la villa una de las tradiciones más antiguas relacionadas con el mundo de los maios, sacando una representación de un barco y un maio pequeño para celebrar el Día de la Ascensión.

La cita, que se celebró por última vez en 1954, cuenta con casi un siglo de tradición, ya que, según el colegio, se quiso recuperar una vieja tradición que cuanto menos "se remonta a principios del siglo XX".

Durante la jornada, los escolares cantaron coplas alusivas al día e hicieron un recorrido que les llevó por la Praza do Reloxo, en la Rúa do Sol; el Mercado de Abastos y el Multiusos, donde cantaron delante de los puestos de pescado, además de la Praza 8 de Maio, donde está situado el Museo do Mar de Marín.