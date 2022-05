El acuerdo entre el Sergas y el Concello de Sanxenxo para ofrecer viviendas gratis a médicos de familia que acudan este verano a reforzar la sanidad pública en el municipio ha sido calificada por la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública de Sanxenxo como una "discriminación para el personal que trabaja todo el año en los centros de salud" del municipio.

El convenio, de carácter experimental y que podría extenderse a otros territorios, establece que el Concello pondrá a disposición hasta un total de cuatro viviendas para los médicos de familia de fuera de Galicia que elijan los centros de salud de Sanxenxo durante el 1 de junio y el 30 de septiembre. Como recuerda el gobierno local, se traat de "un periodo en el que el municipio multiplica en algunos casos hasta por cinco su población y requiere un importante refuerzo asistencial. De cubrirse esta oferta, supondría una mejora asistencial con un mayor número de facultativos en los servicios sanitarios del municipio".

Pero a juicio de la plataforma, "los problemas de la sanidad pública de Sanxenxo no es la falta de vivienda sino las precarias condiciones laborales del personal, la no cobertura de las ausencias, y la falta de previsión y gestión. Hacernos creer que el problema es otro es una falta de respeto tanto a los trabajadores como a los usuarios"

Añade que este acuerdo, "además de ser una burla y totalmente discriminatorio para el personal que trabaja todo el año en los centros de salud de nuestro municipio, es un claro intento populista de ocultar los problemas de fondo que arrastra la sanidad pública en toda Galicia".

El colectivo recuerda que "los problemas de personal en los centros de salud de Baltar y Vilalonga no solo están presentes en el verano sino que persisten durante todo el año. Este mismo último año no se cubrieron las ausencias del personal por baja laboral y/o vacaciones. En el caso concreto de Vilalonga, los usuarios quedaron sin atención en varias ocasiones al no haberse cubierto las ausencias del personal".

La plataforma denuncia el "desmantelamiento de la atención primaria por parte del Sergas al no planificar ni contemplar las jubilaciones del personal en todas las categorías: médicos, enfermeros, etc. Los contratos predominantes son temporales, por horas, días o semanas, lo que provoca que el personal se vaya de la comunidad y apenas quede gente para trabajar. en las precarias condiciones que ofrecen. La falta de inversión pública, dejar que la atención primaria se deteriore o priorizar la atención hospitalaria en detrimento de la atención primaria, tiene estas consecuencias".

Insiste en que "el arreglo de la situación que se vive en la sanidad pública gallega pasa por invertir en atención primaria, dimensionando adecuadamente los centros sanitarios según las necesidades de la población, y eso implica ampliar el personal y cubrir las ausencias cuando se produzcan".