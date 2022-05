La falta de señales de tráfico retrasa varias obras en la ciudad

La crisis de suministros de materias primas está afectando directamente a varias actuaciones que se están llevando a cabo en Pontevedra en las últimas semanas. Curiosamente, y tal y como confirmó el concelleiro de Obras Urbanas, Demetrio Gómez, trabajos como la reordenación del barrio de O Castañal no se puede abrir aún a la circuación porque el Concello no ha podido adquirir todavía señales de tráfico, y “mientras la zona no esté señalizada no la podemos abrir”. Esto se debe, como explicó el edil nacionalista, a los problemas de escasez de aluminio, básico para la fabricación de estos indicadores.

O Castañal no es la única zona afectada por esta crisis, ya que la falta de aluminio está retrasando también otras invervenciones como la de la desembocadura del río Gafos o el nuevo skatepark que se proyecta instalar en el tramo cerrado al tráfico de la calle Reina Victoria. Con respecto a esto último, Gómez comentó que están “buscando con los propios skaters materiales y la forma de que quede perfecto, estamos haciendo pruebas para que sean “patinables”. Es complejo, porque va a estar en el centro y en una zona que es de paso; es difícil de montar”. Vial perimetral de Barcelos La Xunta de Goberno local de Pontevedra aprobó la apertura del procedimiento de contratación para el vial perimetral de la plaza de Barcelos, que cuenta con una inversión de 2.071.876 euros, que se repartirá en dos anualidades, afrontándose este año en torno a 1.208.000 euros y en 2023, unos 863.000 euros. Esta actuación supondrá la creación de 35 puestos de trabajo en Pontevedra, un dato que el concelleiro de Obras Urbanas, Demetrio Gómez, calificó como “muy importante para dinamización económica de la ciudad”. El edil nacionalista confía en que los trabajos comiencen este mismo año, aunque no tienen aún fecha porque primero hay que contar con 20 días de exposición y 5 para la recepción de ofertas y, según la cantidad de propuestas recibidas, el plazo para iniciarse las obras será mayor o menor. “La media de contratación está en torno a los cuatro meses”, apuntó Gómez. La actuación que se va a llevar a cabo en la plaza de Barcelos es una reforma integral, que afectará a todos los servicios soterrados, como saneamiento, pluviales, abastecimiento, electricidad, riego..., y también a los que están en superficie, fundamentalmente alumbrado y una parte del arbolado, planeándose la plantación de carpes y arces. Además, según apuntó el concelleiro de Obras Urbanas, se mejorará también la zona comercial, haciéndose más accesible y visible, y la seguridad en el entorno del CEIP Barcelos, donde se procederá al traslado del transformador eléctrico que actualmente está en el interior del recinto escolar y que se ubicará bajo tierra, frente a la entrada. “Será una revolución en la superficie, como siempre supone la reforma urbana”, señaló Gómez, que puso como ejemplo las zonas de Loureiro Crespo y O Castañal. “Es una mejora de la calidad de vida para los vecinos de un barrio muy popular de Pontevedra”. Por último, el edil hizo hincapié en que la plaza quedaría preparada para la futura rehabilitación de Santa Clara, para que las personas que trabajen en ese proyecto “tengan las manos libres y puedan hacer esa restauración en las mejores condiciones posibles y con completa libertad”.