A Xunta fixo entrega onte de catro premios por un importe total de 7.500 euros aos colexios gañadores do concurso escolar de recollida de pilas, baterías usadas e acumuladores que por terceira vez se convocou este curso en Galicia no marco da campaña “Pilabot”. Así mesmo e ao igual que en edicións anteriores, tamén este ano se convocou o concurso artístico e creativo #EuSonPilabot. Durante o acto, tamén se fixo entrega dunha tablet ás cinco gañadoras do certame, entre elas Candela García Rodríguez, de 6º de Primaria do CPI O Toural de Vilaboa.