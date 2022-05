Los campos de juego de A Xunqueira serán rebautizados como Centro Municipal de Fútbol Manolo Barreiro

El pleno municipal de Pontevedra aprobó este jueves, a propuesta del teniente de alcalde y concejal de Deportes Tino Fernández, una iniciativa para que los terrenos de juego de A Xunqueira sean rebautizados con el nombre de Centro Municipal de Fútbol Manolo Barreiro Lores, en homenaje al presidente de honor de la delegación pontevedresa de la Real Federación Galega de Fútbol. La solicitud de cambio de nombre de los campos partió de los clubes Atlético Estación, Agrupación Juvenil de Lérez, Agrupación Cultural e Deportiva A Seca, CD Lérez, Escuela de Fútbol Portero 2000, Integración Deportiva Pontevedra, Pontevedra CF, Salgueiriños CF y San Andrés CF.

El alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores; el propio Tino Fernández, y los concejales Iván Puentes, Yoya Blanco y Marcos Rey asistirán este domingo 29 de mayo, a las 11.00 horas, al acto institucional de “rebautismo” de los terrenos de juego y homenaje a Manolo Barreiro. Para el teniente de alcalde, "es muy de resaltar que la mayor parte de las asociaciones deportivas que llevan trabajando durante años por y para el fútbol en el municipio de Pontevedra presente una iniciativa para homenajear a un vecino a través de la denominación de un campo de fútbol municipal con su nombre".

"Compartimos opinión con las entidades sobre la importancia de hacerle un merecido homenaje a una de las personas más relevantes en el fomento del fútbol base local, ligada a este durante más de medio siglo", sostiene el edil socialista.

Manolo Barreiro

Manolo Barreiro se encuentra "entre los ciudadanos de Pontevedra que dejaron una huella más profunda en el fomento del fútbol entre la sociedad", dijo Tino Fernández, dedicando "más de la mitad de su dilatada vida a impulsar tanto su práctica como algunas de las muchas infraestructuras deportivas que están repartidas por nuestro territorio".

“Durante más de 57 años estuvo trabajando de manera altruista, para y por el fútbol, y por consiguiente, para la promoción de la actividad física y el deporte entre nuestra población. Acercó su bueno hacer en el ámbito de la organización del deporte desde el año 1954, primero como secretario de la Delegación Pontevedresa de la Federación Galega de Fútbol y, a continuación, como delegado, hasta su retirada deportiva en el año 2011, cuando contaba con 86 años”, añadió.

Por los méritos alcanzados a lo largo de tantos años, la Federación Galega lo nombró presidente de honor de la delegación. Actualmente, Manolo Barreiro sigue siendo un asiduo a los terrenos de juego de Pontevedra, así como un importante apoyo para los clubes.

La iniciativa de dar su nombre al principal centro futbolístico del municipio supone no solo un homenaje a una de las personas más representativas en la historia del fútbol local, sino también a todas aquellas personas que dedican, de manera solidaria y altruista, la mayor parte de su vida al bien común y a reforzar los valores más importantes de una sociedad.

Los dos campos de hierba sintética de fútbol 11 y los dos de fútbol 8 existentes en A Xunqueira fueron construidos en distintas épocas para ir dando respuesta a la creciente demanda social, resaltando por su uso dentro de la Red Básica de Infraestructuras Deportivas Municipales. Desde la creación de aquel primero histórico campo de tierra, la constante inversión del gobierno local permitió darle forma a lo que ya se puede considerar un complejo deportivo del que forman parte, además de los cuatro terrenos de juego, el Pabellón Multiusos.

Denominación de calles

Por otra parte, en el pleno municipal se aprobó, por unanimidad de los grupos, la corrección lingüística, nueva denominación y delimitación territorial de varias vías municipales, con la que se actualiza el nombre de Rúa dos Matos do Arango, se delimita la calle Pedra do Lagarto, y se modifican los tipos de vías que comienzan por “colonia de” o “barriada de”, por simplemente "Rúa" o “Barrio de”, como Salgueiriños o A Seca. Se considera que barriada es una connotación despectiva porque indica pobreza o marginalidad, y que colonia no tiene el significado de asentamiento de personas en lengua gallega.

Con la modificación aprobada en el pleno, las vías afectadas pasan a denominarse Rúa de Mollabao, Rúa de Ángela Rocafort, Rúa Pina, Rúa dos Salgueiriños, Rúa do Barrio da Fonte Santa e Rúa do Barrio da Seca.