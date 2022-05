El área sanitaria de Pontevedra-O Salnés ya es el segundo distrito gallego con más enfermos con COVID ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos. El pasado 9 de mayo este servicio de críticos estaba vacío, pero ahora ya son cinco los ingresados en la UCI de Montecelo, solo por detrás de los siete atendidos en Santiago. Eso sí, en aquella fecha era un centenar el número de enfermos hospitalizados y ahora son 75, con setenta ingresados en planta.

Esta cifra de personas atendidas en el CHOP o en O Salnés (70 en planta y cinco en la UCI) supone un aumento de seis con respecto al balance anterior del Sergas, en una jornada en la que se han registrado 105 nuevos contagios y 133 altas. El área sanitaria supera ya los 70.000 contagiados desde el inicio de la pandemia. En concreto son 70.016, lo que supone que aproximadamente uno de cada cinco residentes en el área ha tenido la enfermedad.

Por su parte, el número de casos activos se sitúa en 1.044, con un descenso de 28 con respecto al día anterior. No obstante, esta estadística no incluye todos los enfermos con COVID existentes ya que muchos positivos con autotest en casa no se añaden al listado.

El número de fallecidos se mantiene en 290 desde el inicio de la pandemia, de los que 61 corresponden al presente 2022. En el primer año de la pandemia, 2020, hubo 81 víctimas mortales y en todo 2021 se registraron 148.