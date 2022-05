Un equipo formado por 15 jóvenes velarán por el cuidado del mar y la limpieza de zonas costeras de Sanxenxo entre el 6 y 17 de agosto. Son los voluntarios del campamento “Centinelas en el mar”, programa incluido dentro de las propuestas diferentes ofertadas desde la Dirección Xeral de Xuventude de la Xunta.

El concejal de Xuventude, Daniel Arosa, junto a la directora Xeral de Xuventude, Cristina Pichel; el delegado de la Xunta, Luis López, y el gerente de la empresa encargada de los campamentos, Marexada, Beni Pastoriza, presentaron el campamento que volverá a tener carácter internacional. “Un total de 15 persoas, entre 18 e 30 anos, colaborarán no coidado do medio ambiente nun espazo, as praias, das que somos como sabedes un referente”, explicó Daniel Arosa.

La limpieza de residuos se realizará siempre que el tiempo lo permita en kayak y tablas de paddle surf, previa visualización con drones en aquellas zonas de difícil acceso, según explicó el gerente de Marexada. La actividad incluirá también sesiones de reciclaje con los objetos recogidos en las zonas costeras y charlas sobre la protección del medio ambiente.

La directora Xeral de Xuventude destacó que se trata de la oferta de campos de voluntariado “ maior presentada pola Xunta de Galicia con 45 opcións diferentes”.