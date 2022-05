La Policía Local vigila las zonas peatonales para evitar el tráfico rodado innecesario

Tal y como anunció hace semanas la concejala de Seguridad Cidadá, Eva Vilaverde, la presencia de la Policía Local en algunas de las calles peatonales o de plataforma compartida del casco histórico se está dejando notar más para evitar un uso excesivo de estas vías por parte de los vehículos a motor.

Esta mayor vigilancia se pone en marcha tras recibir quejas vecinales de un tráfico excesivo de vehículos en espacios peatonales como la calle Riestra o la plaza de España, en la que la presencia de vehículos estaba siendo en ocasiones superior a lo deseable para una calle con preferencia de uso para los peatones.

Ayer, sin ir más lejos, la Policía Local estableció un control en uno de los accesos a la plaza de España, en Arzobispo Malvar, una calle también de plataforma compartida. Un dispositivo en el que los agentes comprobaban si el acceso de los vehículos a la zona histórica estaba justificada o se trataba de tráfico innecesario que no puede circular por la zona peatonal. Cabe recordar que está regulado el acceso a residentes o para carga y descarga, pero ante la presencia de numerosos vehículos trasladada por los vecinos se decidió actuar.

Con todo, parece que la actuación inicial de los agentes era más informativa que sancionadora, en estos primeros controles.

El año pasado se impusieron 372 multas por aparcar o circular de manera indebida en zonas peatonales

A pesar de esta campaña específica, la vigilancia y control por parte de la Policía Local para garantizar un buen uso de los espacios peatonales es constante a lo largo del año. De hecho, el pasado año se impusieron un total de 372 sanciones a vehículos por estacionamiento o circulación prohibida en zonas peatonales.

“Estaremos encima”

En su momento, Vilaverde reconoció que había llegado alguna queja vecinal sobre un incremento del tráfico rodado en estas calles peatonales: “Se hará una campaña para detectar si esto es así, si están circulando coches que no deberían o si se está excediendo la velocidad. En caso de ser cierto, se tomarán medidas y estaremos encima, porque la situación en el centro es modélica y no estamos como para estropearla. No hay ningún problema que no sea corregible”, sentenció.