Juan Carlos I deja Galicia “emocionado y agradecido con el cariño que recibió en Sanxenxo”

Y esta frase, pronunciada por el amigo íntimo del exjefe del Estado, hacía referencia tanto a su estado físico y emocional. En cuanto al primero, el monarca se marchó “encantado de haber demostrado que pudo estar cuatro o cinco horas compitiendo en el mar” en el deporte que es su pasión, la vela. En el aspecto emocional, Campos asegura que el rey emérito se iba de Galicia “muy contento”. “Se va agradecido y emocionado por el recibimiento y la acogida en Sanxenxo, pero también en Pontevedra en lo poco que nos hemos movido”, añadió.

Campos afirma de Juan Carlos I se va agradecido “a la gente en general, por las muestras de cariño que ha recibido” y convencido de que regresará pronto. “Cuando nos hemos despedido a mí me ha reiterado, si no hay algún impedimento, que su intención es volver para participar en los mundiales que tenemos en el mes de junio en Sanxenxo”, indicó el presidente del Náutico.

Se trata de una cita que, en lo deportivo, integra dos regatas en una semana de competición. En primer lugar, a partir del día 10, se celebrará la Regata Juan Carlos I, que se suele disputar para preparar la copa de mundo. En segundo lugar, ya a partir del 14 de junio, tendrá lugarla “2022 Xacobeo 6mR Worlds”, el mundial de la clase de seis metros, en la que el emérito ha manifestado su deseo de participar. En este sentido, Campos explicaba ayer que dependiendo si el deseo del exjefe del Estado es participar en ambas pruebas o tan solo en el mundial, su llegada a Sanxenxo podría producirse antes del día 10 o más cerca del 14 de junio. “Esto es algo que todavía no está cerrado”.

Impacto económico

Donde también se hace una balance positivo de la visita del rey emérito es en la hostelería y en todo el sector turístico. El presidente del CETS, Alfonso Martínez, se mantuvo neutral en lo que respecta a cualquier otro análisis sobre el regreso del emérito a España y se limitó a realizar una valoración estrictamente del impacto económico que tuvo para el sector turístico: “En este aspecto, no tenemos duda que en cuanto a repercusión mediática a nivel nacional e internacional, ni nosotros ni el Concello hubiéramos alcanzado nunca a tener el presupuesto para hacer una campaña de esta magnitud que llevase el nombre de Sanxenxo a tantos lugares”.

Por eso, considera que la visita ha sido “positiva” a este nivel de promoción y proyección exterior de este destino turístico “al suponer estar varios días presentes en todos los rincones de España y también a nivel internacional durante varios días”. “Estamos convencidos de que lo sucedido este fin de semana ayuda a reforzar nuestro posicionamiento como destino turístico y refuerza nuestra marca”, indicó, “apuntalando o impulsando el trabajo que ya veníamos haciendo”.

Alfonso Martínez cree que este impacto se podría notar ya incluso en la próxima campaña veraniega con un aumento del número de visitantes.

Lleno en los hoteles

En cuanto a ocupación hotelera y actividad turística directa a lo largo de este propio fin de semana, las cifras fueron también excelentes. Alfonso Martínez subraya que ya había unas buenas perspectivas de negocio para estas fechas por la celebración de la regata organizada por el Real Club Náutico, incluso antes del anuncio del regreso de Juan Carlos I. También el buen tiempo que se preveía animó las reservas.

Aún así, reconoce que la visita del exjefe del Estado pudo contribuir a que estas buenas perspectivas fueran incluso más allá. Se notó en la villa presencia de foráneos que curioseaban la zona del Náutico por ver al rey emérito y solo la gran cantidad de medios que se acreditaron para la regata (se hablaba de hasta 200) ya supuso un plus a mayores de pernoctaciones en el municipio. Así las cosas, desde el CETS explican que los hoteles de cuatro estrellas volvieron a completar aforo e incluso aquellos de tres estrellas o menos también gozaron de magníficos niveles de ocupación.

Es por ello que, “sin entrar en otro tipo de consideraciones y valorando solo el aspecto económico, creo que para Sanxenxo la visita fue positiva, no solo a nivel de pernoctaciones hoteleras, sino también para la restauración así como en la actividad en los comercios”, insistió Martínez.

La valoración también es positiva desde el Concello: “Desde que se conoció la noticia no ha habido día ni hora en la que las televisiones, las radios y los periódicos no hayan estado informando y ofreciendo imágenes de Sanxenxo”. “El impacto mediático de esta amplia y favorable cobertura ha sumado una audiencia de decenas de millones de personas que el Concello de Sanxenxo dará a conocer en cuanto se cierre la recopilación de datos” y añande que se “han retransmitido en directo horas de televisión con el puerto deportivo, la ría y distintos espacios del municipio como telón de fondo”.

El alcalde, Telmo Martín, quiere expresar el sentimiento general de los vecinos. “Estamos moi agradecidos aos medios de comunicación que transmitiron a toda España a beleza e a hospitalidade de Sanxenxo. Moitas gracias de corazón”, asegura. Más de 200 medios de comunicación acreditados es un hecho sin precedentes en Sanxenxo. El ejemplo que más se acerca a este seguimiento informativo es la Volvo Ocean Race que en 2005 concentró la mitad de los medios que ahora se han desplazado y entonces la atención informativa se centró en un día o dos y en esta ocasión se prolongó una semana. El aparcamiento de Nauta también aumentó la recaudación un 131% más que en la misma semana de 2019 antes de la pandemia.

Lores y Tino Fernández: “Su presencia es una vergüenza”

Tanto el alcalde Miguel Anxo Fernández Lores, como el teniente de alcalde Tino Fernández, justificaron su ausencia en el partido en el que el Cisne de Balonmano logró el ascenso tras conocer la presencia del rey emérito: “Que quede clara nuestra felicitación al Cisne, que ya la hice a través de su presidente”, dijo Tino Fernández. “No hace falta ir a sentarse en un palco un día para que los aficionados del Cisne y su presidente sepan la implicación que tiene este Concello con el club. Pero luego hay cuestiones morales o éticas o como se les quiera llamar, personales, si se les quiere llamar. Y este concelleiro, cuando se le comunicó la asistencia de determinado personaje, muy conocido, decidió que no iba a ir porque no comparte la filosofía de vida de ese personaje. Y por lo tanto, entendía que como Concelleiro de Deportes y representante de los ciudadanos de Pontevedra, no debía estar ahí. Y respeto a todos los que estuvieron allí”. El alcalde coincidió con el portavoz del PSOE y aseguró que “a presenza do rei emérito en Pontevedra non é motivo de ningún prestixio; a min non me prestixia a súa presenza polos antecedentes do personaxe, que nos avergoñan a todo o mundo”. “Prefiro non ter ningunha foto nin relación cunha persoa que creo que avergoña a todo o mundo”. Calificó de “auténtica obscenidade” la presencia del emérito y todo lo ocurrido este fin de semana en Sanxenxo.El Concello hará la correspondiente recepción oficial al Cisne.