El año 2022 está siendo el de la reactivación del turismo para Pontevedra y su comarca. Además de los datos facilitados por los profesionales del sector, que evidencian un ligero crecimiento en cuanto a visitantes con respecto a 2021, las cifras que ofrece la estadística experimental del Instituto Nacional de Estadística (INE) de medición del turismo a partir de la posición de los teléfonos móviles son muy positivas con respecto a los viajeros procedentes de otros países. Según estos datos, el municipio de Pontevedra habría recibido el pasado mes de abril un total de 2.591 turistas extranjeros, casi mil más (964) que en el mismo mes de 2021. Esto supone un 59,25 por ciento de visitantes más con respecto al año pasado.

De esas 2.591 personas procedentes de otros países que visitaron Pontevedra en abril, 534 eran portuguesas (un 20,61 por ciento), 496 eran francesas (un 19,14 por ciento) y 309, de Países Bajos (un 11,93 por ciento).

Además, abril fue el mes con mayor número de visitantes extranjeros en lo que va de 2022, en el que la evolución del turismo procedente de otros países ha sido muy positiva para Pontevedra. En el mes de enero llegaron a la ciudad 2.206 personas extranjeras (411 de Francia, 356 de Países Bajos y 274 de Portugal), en el de febrero la cifra cayó hasta los 1.612 visitantes (363 de Francia, 303 de Países Bajos y 236 de Portugal), pero en marzo se recuperó la actividad con casi dos mil turistas extranjeros, exactamente 1.943 (461 de Francia, 294 de Países Bajos y 282 de Portugal).

También llama la atención el crecimiento de visitantes procedentes de Portugal, que desde que se recopilan estos datos, julio de 2019, lideraron las visitas a la ciudad en nueve ocasiones: julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2019, febrero de 2020 y junio, septiembre y octubre de 2021.

En cuanto a otros municipios de la comarca, la tendencia es muy similar a la de la capital de la provincia, con un crecimiento en cuanto al turismo extranjero con respecto a los meses de febrero y marzo y también con respecto al año 2021. Destacan los datos de Sanxenxo, con 2.070 visitantes extranjeros el pasado mes de abril, la mayoría de ellos procedentes de Portugal. Es un 167 por ciento más que en el mes de marzo, cuando llegaron al municipio, siempre según la estadística del INE, 775 personas de otros estados, también mayoritariamente del país vecino.

Marín recibió 424 turistas de otros países, especialmente de Portugal, 144 más que en marzo, cuando además la mayoría provenían de Francia. Poio contó con 230 visitantes extranjeros, 46 más que en marzo, y con las mismas procedencias que en el caso de Marín.

Destacan también los casos de Caldas, que recibió 688 visitantes extranjeros en abril, 298 más que en marzo (un 76,4 por ciento más), y Vilaboa, que tuvo 364 turistas extranjeros en abril, 72 más que en marzo; en ambos casos eran principalmente de procedencia portuguesa.

Cuntis tuvo 205 visitantes en abril, 30 más que en marzo, y mayoritariamente franceses; Cerdedo-Cotobade recibió a 176 extranjeros, 38 más que en marzo; Ponte Caldelas tuvo 164 visitantes extranjeros, 41 más que en marzo, y principalmente portugueses; Barro fue visitado por 131 extranjeros, 54 más que en marzo, y A Lama, por 105, 40 más que el mes anterior. Por debajo del centenar de visitantes se quedaron Portas, con 87 (misma cifra que en marzo), y Moraña, con 43.

Un sistema experimental

La fuente de información del INE son los datos agregados proporcionados por los tres grandes operadores de telefonía móvil en España, a través de la explotación del posicionamiento de los teléfonos con tarjeta SIM de operadoras extranjeras detectadas en el Estado.

La medición de turistas en esta estadística está sujeta a limitaciones operativas. Así, debe tenerse en cuenta que la estadística identifica un viajero no residente a través de la posición de un dispositivo móvil contratado con un operador extranjero que se conecta a una red de un operador español. Pudiera darse el caso de que una misma persona viaje con dos o más terminales y sería contado dos o más veces, respectivamente, o que viaje sin ningún terminal móvil o lo mantenga desconectado a una red de un operador nacional, en cuyo caso, no sería detectado y, por lo tanto, no sería contabilizado.

Debe tenerse en cuenta también que un turista (su dispositivo móvil) es contabilizado en el mes en el que abandona España aunque su entrada se haya producido en algún mes anterior.

En síntesis, lo que se pretende con este estudio es conocer de forma agregada, a través de la señalización de los teléfonos móviles, mediante eventos activos y pasivos captados por las antenas de telefonía, la procedencia de los turistas extranjeros que visitan las distintas comunidades autónomas, provincias y municipios; la procedencia y destino de los turistas residentes que visitan las distintas comunidades autónomas, provincias y municipios y la procedencia y país/países que visitan los turistas residentes en sus viajes al extranjero.

Portugal, destino preferido de los pontevedreses

La estadística experimental del Instituto Nacional de Estadística (INE) de medición del turismo a partir de la posición de los teléfonos móviles ofrece también datos de los movimientos de españoles al extranjero. Así, se desprende que el destino favorito de los pontevedreses es, sin lugar a dudas, Portugal. En el mes de abril fueron 6.190 los residentes en la ciudad que hicieron algún viaje al extranjero y de todos ellos, 5.063, el 81,8 por ciento, lo hicieron al país vecino. El número de salidas del Estado de pontevedreses en abril de 2022 ha sido claramente superior al registrado en el mismo mes del año anterior, llegando a multiplicar la cifra casi por seis. En abril de 2021 los movimientos de pontevedreses al extranjero fueron 1.071 (890 a Portugal), lo que supone una subida exponencial de casi un 478 por ciento en este 2022. El salto con respecto a 2020 es todavía mayor, pero es lógico porque entonces el país estaba en pleno confinamiento, por lo que solo se produjeron 86 salidas. Además, en lo que va de año la evolución de los movimientos de pontevedreses al extranjero sigue también una dinámica ascendente. La cifra de 6.190 viajes registrados en abril es, por tanto, superior a la registrada en el mes de marzo, cuando fueron 4.474 los pontevedreses que se desplazaron fuera de España. De estos, 3.564 viajaron a Portugal, un 79,7 por ciento. También es mayor que la registrada en febrero, cuando se hicieron 3.471 desplazamientos (2.995 a Portugal), y en enero, con 3.317 viajes (2.685 de ellos a Portugal).