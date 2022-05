La ruta para disfrutar la Illa del Tambo el próximo 18 de junio es la primera en cubrir todas sus plazas en la nueva edición del programa “Bosques Terapéuticos” de la Diputación Provincial. Era tal la expectación por conocer la naturaleza de este lugar único de la ría de Pontevedra que el primer día del plazo de inscripción se completó el aforo para participar en esta ruta en apenas media hora y la lista de espera ya está cerrada.

Tambo es uno de los siete espacios naturales de la provincia en los que se desarrollará el programa "Bosques Terapéuticos" del 4 de junio al 25 de septiembre, y la Diputación costeará el transporte marítimo a la isla. Los otros lugares son los Salones do Lérez (Pontevedra), el espacio do Río Eifonso en Bembrive (Vigo), la Illa de Arousa, la Ruta da Pedra e da Auga (Meis), el Puente Colgante do Lérez (Cerdedo-Cotobade y Campo Lameiro) y la Senda do Almofrei (Cerdedo-Cotobade). En total, se ofrecerán un total de 38 rutas, con 570 plazas.

Los recorridos comenzarán el día 4 con la Ruta da Pedra e da Auga y continuarán el día 5 con los Salones de Lérez. Posteriormente, el día 11 se celebrará la ruta por el Río Eifonso y el día 12 la Senda do Almofrei (Cerdedo-Cotobade). Tras la cita en Tambo, los días 19 y 25 se visitarán los “Bosques Terapéuticos” en la Illa de Arousa y, finalmente, el entorno del Puente Colgante do Lérez (Cerdedo-Cotobade y Campo Lameiro) será el escenario de la ruta del día 26.