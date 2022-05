Tras el parón obligado de dos años por la pandemia, el IES de Vilalonga inauguró ayer en el Pazo de Emilia Pardo Bazán su IX Foro de Innovación Tecnológica de la Automoción. Al acto acudieron la teniente de alcalde, María Deza; el delegado territorial de Educación, César Pérez Ares; la directora del Centro de Formación y Recursos de Pontevedra, Carmen Martínez; el director del IES de Vilalonga, Rafael Arines; el inspector de Educación, José Carlos Barros, y la concejala de Educación, Paz Lago.

Más de 130 alumnos de Formación Profesional se dan cita en Sanxenxo para participar en este foro que está plenamente consolidado y reconocido por la comunidad educativa por su apuesta por la innovación y la investigación. Durante la jornada se exponen vehículos de distinto tipo, desde un camión de gas hasta un tractor de última generación, pasando por coches eléctricos, entrenadores virtuales de soldadura y talleres prácticos de distinto tipo.

Nuevos modelos

Además, se presentarán los proyectos de innovación: Coche de hidrógeno, Adaptación de motor de combustión a hidrógeno, Maquinaria de motor seccionado y funcional, Aeronave eléctrica, avatar aula virtual, Furgolonga, Kart eléctrico, Coche eléctrico y Aquamóbil.

Deza aseguró que es “un orgullo que un centro como o instituto de Vilalonga, a través da súa FP de Automoción, organice un encontro destas características”, En la misma línea, incidió en que “este foro é unha aposta firme pola formación do alumnado no I+D+i clave no seu futuro profesional”. Finalmente, animó al equipo docente y al alumnado “a seguir experimentando e crecendo profesionalmente porque garantizaredes o éxito de calquera empresa de automoción na que traballedes e aos mestres felicitarvos polo gran traballo que facedes”.