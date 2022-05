O alcalde de Poio, Luciano Sobral, participou o xoves nunha videoconferencia organizada polo Instituto Sagrado Corazón de Bos Aires, Arxentina. Este encontro virtual, realizado para lembrar a figura de Florencio Delgado Gurriarán, escritor ourensán ao que se lle adicou este ano o Día das Letras Galegas, resultou moi especial, ao contar tamén coa participación do fillo adoptivo de Poio Adolfo Pérez Esquivel, gañador do Premio Nobel da paz no ano 1980 e creador da escultura existente no Parque da Memoria. O rexedor compartiu as súas experiencias cun nutrido grupo de alumnos e alumnas do centro educativo arxentino. O alcalde Sobral estivo acompañado polo director de cine Xan Leira, autor de obras como o documental sobre Manuel Arís, o veciño de Lourido considerado o gran inventor do cinema da emigración. O líder do Goberno municipal agradeceu a oportunidade concedida polos responsables do Sagrado Corazón á hora de participar nesta cita, que foi retransmitida en directo por YouTube. Ademais, Luciano Sobral tamén amosou a súa satisfacción polo reencontro con Adolfo Pérez Esquivel, “quen para nós é un veciño máis e forma parte da nosa comunidade. Adolfo deixounos a súa pegada imborrable no Parque da Memoria, algo polo que lle estamos eternamente agradecidos”, sinalou. Os e as estudantes que participaron no acto tiveron a oportunidade de ver un vídeo proxectado sobre este emblemático enclave da parroquia de San Xoán, un dos puntos de encontro de referencia do municipio poiense.