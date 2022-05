O Concello de Ponte Caldelas presentou ante o Ministerio de Hacienda a liquidación económica do ano 2021, na que se detalla que a administración local rematou o ano con 586.502,39 euros de resultado presupuestario, unha vez ingresadas as subvencións do IDAE concedidas e executadas.

Nesta ocasión o remanente queda en negativo (-53.000 euros) “porque foi un ano histórico en conseguir subvencións, que obrigan a executar e pagar primeiro a obra, para o que o Concello solicitou un crédito, e recibir despois o importe total da subvención. Díaz amosa así a boa saúde económica do Concello de Ponte Caldelas”, destaca o goberno local.