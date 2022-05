Unha comarca namorada da lingua

Os principais municipios da comarca subliñaron nas súas programacións culturais de maio o Día das Letras Galegas, que celebraron con diferentes actos nos que, ademais de Florencio Delgado Gurriarán, os nenos foron os protagonistas.

En Poio, no Centro Cultural Xaime Illa, na parroquia de Raxó, entregáronse os premios aos gañadores e gañadoras do Certame Literario Xaime Illa Couto. A titular de Cultura, Raquel Rodríguez, lembrou que “esta é unha edición moi especial, non só por ser a primeira que podemos celebrar na nova normalidade, senón tamén por cumprirse 30 anos deste concurso, no que apostamos por poñer en valor a nosa lingua e que non deixa de medrar, sendo un referente na bisbarra”. Proba diso foron as máis de 170 obras presentadas nas diferentes categorías.

Amanda Ríos, Irene Rey, Roi Alves, Juan Pedro Ruano, José Miguel Silva, Laura Isabel Casalderrey, Claudia Alonso, Breogán Torres e Raquel Fernández foron os gañadores nas diferentes categorías. Os premios foron de os 70 ata os 300 euros. Ademais, tamén se lles entregou, de mans de representantes dos colectivos que forman parte do Consello Municipal de Cultura e de Raquel Rodríguez, un lote de libros como agasallo.

O acto contou coa participación da actriz e narradora Bea Campos e pechouse cunha actuación a cargo da Escola de Música Tradicional de Poio, que interpretou o himno de Galicia.

O Museo Manuel Torres de Marín acolleu o acto das Letras Galegas desta vila, no que se entregaron os premios do XXI Certame de Poesía Concello de Marín e que estivo presidido pola alcaldesa, María Ramallo.

Pola súa banda, en Sanxenxo entregáronse os premios do concurso Picariños CCD Sanxenxo, no que tamén actuou o grupo folclórico Abiñadoira Sanxenxo.

Así mesmo, o Espazo Cuntis Xove, situado na Casa do Médico deste municipio do interior pontevedrés, conmemorou o Día das Letras Galegas cunha xornada de actividades especiais. As instalacións abríronse aos mozos a partir de 14 anos con eventos didácticos e culturais cun marcado carácter lúdico. Os participantes puideron, ademais, concursar nun sorteo especial no que se repartiron rascas que deron opción a facerse cunha bolsa con recheo sorpresa.