Música para homenaxear as verbas infindas

Nin a chuvia freou o ensalzamento da lingua galega en Pontevedra, que onte celebrou un 17 de maio con diversos actos culturais centrados na figura do escritor Florencio Delgado Gurriarán (Vilamartín de Valdeorras, Ourense, 27 de agosto de 1903 - Fair Oaks, Estados Unidos, 14 de mayo de 1987), a quen se lle adica este ano unha das datas máis importantes do calendario de Galicia.

Basicamente, a música foi a protagonista das citas abertas ao público no municipio. O acto central organizado pola Concellería de Normalización Lingüística do Concello de Pontevedra tivo lugar pola tardiña na Praza da Ferrería, onde se desenvolveu o concerto do Concurso Música nas Letras. Con estas actuacións púxose punto e final ao certame, que este 2022 dotou de melodías aos poemas de Florencio Delgado Gurriarán.

Nesta segunda edición participaron cinco agrupacións, das que tres foron seleccionadas para tocar onte na final de onte co gallo do Día das Letras Galegas. Deste xeito, AT-59, Haku e Dabelaii subiron ao escenario, resultando gañador do certame este último dúo, formado por Iván Iglesias e Jacobo Silva, que musicalizaron o famoso poema “Galicia é infinda”, de Florencio Delgado. De segundos quedaron Haku e AT-59 de terceiros. O público asistente tamén puido gozar das intervencións recitadas pola poetisa Vanessa Glemsel.

Non foi, con todo, o único evento musical do día en Pontevedra. A Asociación Músico Cultural San Martiño rendiu homenaxe ás letras galegas cun concerto a mediodía na Casa Verde da parroquia de Salcedo, no que tocou a Banda de Música de Salcedo, que contou coa colaboración do gaiteiro fornelense Andrés Lorenzo Castro. Baixo a dirección do mestre Alfredo Sánchez Seara, tocáronse temas que percorren moitos dos lugares nos que os emigrantes galegos tiveron que viaxar: Suiza, México, Arxentina ou Brasil, entre outros.

Ademais, pola tarde conmemorouse a data cunha actuación da Coral Polifónica de Salcedo xunto coa de Noia, o Coro Samertolameu de Moraña e a agrupación Amigos da Farra. Nesta ocasión, dirixiu Cristina Castro Pintos e escoitáronse pezas como “Canción de cuna”, “María Soliña”, “Guantanamera”, “Ay, triste que vengo” ou “Meu amor é mariñeiro”.