A Asociación A Solaina de Combarro organiza, con motivo do 50 aniversario da declaración de Combarro como Conxunto Histórico, unha actividade cultural, baixo o título xenérico de “O Plano Artístico de Combarro de Francisco Guerra (1994)”. Ten como finalidade recordar a publicación do referido Plano artístico en 1994 e salientar a súa relevancia cultural.

Esta actividade contará con dous actos. O primeiro será o venres 20 de maio ás 20.00 horas, no local da Comunidade de Montes Rega dos Agros de Combarro. Consistirá nunha “Conferencia Conmemorativa: O valor cultural do Plano “Reconstrucción do Porto de Combarro a principios do Século XX»” Nela participarán o propio Francisco Guerra Penas, autor do plano; Felipe Senén López, arqueólogo e museólogo, que fora director do Museo Arqueolóxico de San Antón da Coruña entre 1975 e 1996, e Carlos Valle Pérez, doutor en Historia da Arte e Académico, quen foi director do Museo Provincial de Pontevedra desde 1987 a 2018. O acto será presentado por Rafael Vallejo, presidente da Solaina.

Esta actividade é promovida e patrocinada polo Concello de Poio, a través da súa Concellería de Cultura, dentro do programa de actos que se organizan para a Conmemoración do 50 Aniversario da Declaración de Combarro como Conxunto Histórico.

O segundo acto desta actividade será o 26 de maio, a mesma hora e no mesmo lugar. Consistirá nunha “Charla-Taller” que impartirán o propio Francisco Guerra e o arquitecto técnico José Carlos Castro Martínez. Nela tratarán sobre as fontes para a documentación do Plano artístico de Combarro e as técnicas empregadas para a súa elaboración.