Concellos como Pontevedra, Poio, Sanxenxo ou Marín xa ultiman os seus preparativos para as celebracións públicas que terán lugar co Día das Letras Galegas, no que se homenaxea á figura do poeta valdeorrés Florencio Delgado Gurriarán (1903-1987) e o seu traballo artístico, que abrangue máis de cincuenta anos de obra.

En Pontevedra, a Asociación Músico Cultural San Martiño fará o seu particular tributo cun concerto ás 12.00 horas na Casa Verde, no que se interpretarán pezas propias de ritmos dos lugares nos que se estableceu a inmigración galega, coa participación nunha das pezas do gaiteiro Andrés Lorenzo Castro.

Pola tarde, ás 18.30 horas, actuará tamén na Casa Verde a Coral Polifónica de Salcedo, acompañada pola Coral Polifónica de Noia, o Coro Samertolaméu e a agrupación Os Amigos da Farra.

Na Praza da Ferrería terá lugar, ás 19.00 horas, o certame musical Concurso Música nas Letras, promovido pola Concellería de Normalización Lingüística, no que as bandas AT-59, Hakue Dabelaii porán música e melodías a poemas de Delgado Gurriarán, cun xurado profesional formado por músicos, promotores e expertos musicais da cidade. O acto contará tamén cun recital de poesía de Vanessa Glemsel e estará presentado por Pauliña.

En Marín, o Concello fará entrega, ás 12.00 horas no Museo Manuel Torres dos galardóns do XXI Premio de Poesía Concello de Marín por mor do Día das Letras Galegas. A gañadora na modalidade de adultos foi Paula Dombarr con “Mosaico de Versos”, mentres que Ánxela Portela, con “Bulling”, gañou a categoría de 1º e 2º da ESO. Nas modalidades de Educación Primaria, o premio foi para Mael Rellán, con “Primavera branca” e Ramiro Bouzas, co seu poema “Un neno algo raro”.

Acto seguido, a Alameda acollerá ás 13.00 horas un concerto do grupo musical Picuíña e haberá na Biblioteca Pública Vidal Pazos actividades de contacontos e unha exposición dos carteis elaborados pola Xunta sobre a vida e obra de Florencio Delgado Gurriarán.

En Sanxenxo, a Concellería de Cultura adicará a xornada, ademais de todo o mes de maio, á cultura galega nos seus distintos formatos, con actividades recollidas no programa Sanxenxo Fala. Hoxe terá lugar un acto, ás 12.00 horas, na Praza Pascual Veiga, no que se homenaxea á figura do poeta, xunto coa entrega dos premios do Concurso Picariños CCD Sanxenxo.

Ás 20.00 horas, o CEIP de Portonovo acollerá o Festival das Letras Galegas da vila, no que participarán a Coral Polifónica Santa María e Os Gatiños de Portonovo.

En Poio, os actos de celebración contarán cun evento, a partir das 17.30 horas no Centro Cultural Xaime Illa en Raxó, presentado pola actriz e narradora Bea Campos, que compartirá as súas experiencias no uso do galego coas persoas asistentes. No homenaxe participará tamén a Escola de Música Tradicional de Poio, e terá lugar a entrega dos galardóns do certame literario Xaime Illa Couto, nas modalidades de poesía e relato curto.

Por outra banda, o Ateneo Corredoira, que na súa fachada ten unha exposición cos autores e autoras homenaxeadas, acollerá, ás 13.00 horas, o espectáculo Máis Cantos, a cargo de Nelson Quinteiro.

En Cuntis, o Espazo Xove organiza toda unha xornada de actividades especiais para conmemorar o día, cunha festa das letras orientada aos rapaces a partir de 14 anos.

A mocidade asistente poderá participar nunha celebración con actividades didácticas e culturais, pero cun carácter lúdico, e nun sorto especial que dará opción a facerse cunha bolsa con recheo sorpresa.