La empresa Covsa será la encargada de realizar la rehabilitación integral y de mejora sostenible en A Puntada, Portosanto y Saíñas, uno de los principales núcleos de la parroquia de San Salvador. En su última sesión, el gobierno local aprobó la adjudicación del proyecto, tras presentarse cuatro firmas a la licitación. El presupuesto asciende a un total de 937.752,60 euros y se financia en un 80% a través del programa ReacPon de la Diputación. El 20% también se cubrirá con fondos provinciales. Así lo confirmó el concejal de Urbanismo e Promoción Económica, Gregorio Agís, cuyo departamento se ha encargado de impulsar la actuación y tramitar la obtención de las ayudas. “Estamos a falar dunha obra de gran calado, que suporá a completa transformación dunha contorna que actualmente se atopa nun estado de degradación importante e que suporá un antes e un despois para a veciñanza desta zona de San Salvador”, dijo.

Las obras comenzarán en las próximas semanas, por lo que, salvo imprevistos, estarán en marcha en verano. “A diferencia do que ocorre noutros emprazamentos do concello, nesta zona a tempada estival non supón un impedimento para a realización da actuación. De feito, en lugares como Saíñas, onde se atopa a escola infantil, é unha vantaxe, polas vacacións”, indica Agís, que incide en que “trataremos de que as obras xeren as menores molestias posibles á veciñanza”. El Concello estima que los trabajos estarán finalizados en la primavera de 2023.

Las obras incluirán la renovación y dotación de servicios básicos, así como la humanización de diferentes espacios, con especial énfasis en la seguridad de los peatones, respetando las construcciones tradicionales. Además de A Puntada también trabajará en la ejecución de una senda costera hasta Pontevedra. Gregorio Agís recuerda que el proyecto se dio a conocer al público durante la fase de redacción.

Campelo contará con una zona de servicios y carga y descarga

El Concello señalizará el tramo de la calle Pedro Soto en Campelo, en las inmediaciones de la Praza da Granxa, con el objetivo de consolidar la plataforma única y posibilitar una zona de carga y descarga y de servicios. La concejala de Seguridad Ciudadana, Marga Caldas, explica que esta medida responde a las demandas de vecinos y de los profesionales y comerciantes de la zona. Recuerda que ahora no se puede parar, por lo que esa maniobra supone una infracción de estacionamiento indebido en la acera. La actuación se extenderá por más de 600 metros cuadrados y la edil aclara que “a preferencia na circulación seguirá a ser para o tránsito peonil”. Además, se tomarán medidas para reducir la velocidad.