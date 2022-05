“No más muertes como la de mi hermano”

“Queremos intentar evitar que se produzcan más muertes como la de mi hermano, en unas circunstancias que son totalmente evitables, exclusivamente eso”. Este era el claro y conciso mensaje que enviaba ayer Belén Tábara Rodríguez, hermana del oftalmólogo coruñés Juan Tábara, que ayer hacía justamente un mes que perdía la vida en Silgar al ser arrollado por una lancha de competición. Una embarcación que, según la Guardia Civil, circulaba dentro de la zona de baño y a una velocidad excesiva, incumpliendo las medidas de seguridad para garantizar el seguridad de los bañistas y otros usuarios del arenal.

En esta lucha para que la muerte de Juan Tábara “no sea en vano”, familia y amigos convocaron ayer una concentración en la playa de Silgar coincidiendo con el cumplimiento del primer mes desde su fallecimiento. Un emotivo acto que sirvió también de homenaje al conocido oftalmólogo.

Belén Tábara: “Hay que educar a la gente y que no se normalicen conductas que no están bien, que son cuestión de educación y que deje de considerarse normal que haya vehículos a velocidad en zona de bañistas”

Tras una breve concentración en el paseo de Silgar, familiares y amigos bajaron a la playa desde donde lanzaron flores al mar, cerca del lugar en el que Juan Tábara fue arrollada por esta lancha de competición.

Belén Tábara insistió en que “harán todo lo posible” por “depurar responsabilidades” por este siniestro pero también quieren que, no solo se amplíen las medidas de seguridad en las playas (como el balizamiento de las zonas de baño, más allá de los meses de verano); “sino que se cumpla lo que ya está establecido”. “Hay que educar a la gente y que no se normalicen conductas que no están bien, que son cuestión de educación y que deje de considerarse normal que haya vehículos a velocidad en zona de bañistas”.

La hermana de Tábara pide en este caso una concienciación de toda la sociedad para que “si todo el mundo se queja ante estas situaciones no las habría”, que “si por presumir o por una cuestión de exhibicionismo tienen que saber del resto del mundo que eso no está bien”.

Los asistente portaban pancartas con una dirección de correo electrónico “porunsanxenxoseguro@gmail.com” en la que piden que se transmita cualquier comunicación de testigos o personas que puedan contribuir a la investigación sobre la muerte de Juan Tábara.

A la espera de un proceso judicial que avanza “muy lento”

La investigación desarrollada por la Guardia Civil de Pontevedra sobre el arrollamiento mortal por parte de una lancha rápida de competición el pasado día 15 de abril en Silgar terminó con la detención días después del piloto de la embarcación, tras comprobar los investigadores que circulaba a una velocidad superior a la permitida dentro de la zona de protección para los bañistas. Esto, unido a otras circunstancias, motivó que la Guardia Civil trasladase el atestado al juzgado de instrucción de Cambados por un posible delito de homicidio imprudente. El detenido quedó en libertad ese mismo día a la espera de que el juzgado lo llamase a prestar declaración.

La hermana de Juan Tábara confirmó que la familia, a través de los padres del fallecido y de sus hijas, se ha presentado como acusación particular, pero explicó que no tienen todavía ninguna información acerca de un proceso judicial que “creo que va muy lento” en un juzgado que, además, parece “saturado”. Mostraron su preocupación por la ausencia de noticias sobre cómo se está custodiando la embarcación que causó el siniestro e insistieron en que “haremos todos lo que podamos para depurar responsabilidades”. Por ahora, explican que los representantes legales de la familia ni tan siquiera han podido tener acceso al atestado elaborado por la Guardia Civil sobre el siniestro.

En otro orden de cosas, la familia reconoció también ayer que quizá echó en falta algo más de apoyo institucional por parte del Concello de Sanxenxo y de las autoridades de la provincia, “al menos para trasladarnos el pésame”. “Nos hemos sentido muy arropados y nos han llamado de otros sitios, pero desde aquí, desde Pontevedra no, hubiera sido un detalle”.

El alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, asistió ayer a la concentración. Lo hizo a título personal para trasladar el apoyo a la familia y se mantuvo en un papel secundario tras hablar el sábado con una de las hermanas del fallecido, quien le insistió al regidor en que quieren evitar cualquier posible acto que pueda llevar a pensar que se quiere politizar este trágico suceso.