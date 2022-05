El mejor amigo... para la educación

“Si al niño le gustan los perros, la terapia funciona siempre. La conexión que establecen con el animal es maravillosa. Se ven claramente los avances y la evolución”, apunta Bouzón, que recalca que los alumnos “tienen que trabajar también sin el perro para poder hacer cosas diferentes, por eso Abril está una semana con nosotros en Placeres y otra semana en el centro de Amencer en Vigo”.

Con el alumnado de Infantil, el objetivo es principalmente “que se vayan acostumbrando desde pequeñitos al contacto con animales, para quitarles los miedos que puedan tener” y también para “sensibilizar con el cuidado de animales domésticos”. Más compleja es ya la terapia educativa que lleva a cabo con los niños y niñas que tienen necesidades educativas especiales, para quienes Placeres cuenta con cinco unidades.

“Depende del niño, porque cada uno tiene sus propias necesidades”, recalca el profesor, que trabaja con alumnado que presenta discapacidades como Trastorno del Espectro Autista (TEA), conducta agresiva, dificultades motrices, etc. “La perra sirve de mediadora a la hora de realizar diferentes actividades y ayuda a cumplir objetivos terapéuticos trabajando de una forma lúdica”, explica Bouzón, que pone como ejemplo a los alumnos con problemas de motricidad o “a los que les cuesta moverse. Para ellos inventamos una actividad con la perra que haga que trabaje diferentes aspectos a través del juego, como puede ser la manipulación gruesa, agacharse…Para los que están en silla de ruedas, actividades que tengan que ver con manipulación de objetos, como coger la correa y dar un paseo con la perra por el colegio. Esto les encanta y hace que trabajen la presión de la mano”.

César Bouzón lleva casi 12 años realizando este tipo de terapias educativas con perros, los cinco últimos en el Sagrado Corazón de Placeres. Abril, una perra de aguas portuguesa de 6 años, es la tercera perra que tiene, “porque cada 6 o 7 años se tienen que jubilar. Están trabajando, igual que un perro policía o antidroga. Necesitan jubilarse y descansar”. La comparte con el colegio de Amencer en Vigo, por lo que está una semana en cada centro.

Perros especiales

El docente explica que para estas terapias no sirve cualquier animal. “Tienen que tener unas características concretas, como por ejemplo tener un carácter afable o ser de una raza determinada y que tenga capacidad de aprendizaje, como pueden ser los Golden, labradores, aguas portugués… Los que forman parte del grupo 8, perros de cobro, que son cazadores y están preparados para ciertas cosas, como buscar algo y traerlo en buen estado. Esto es fundamental para poder trabajar con alumnos”, comenta.

Bouzón recalca que es fundamental concienciar sobre la importancia de la adopción, pero también hay que tener claro que para este tipo de terapias los perros de las protectoras no suelen funcionar, porque “no sabes qué hay detrás de ese animal y cómo va a reaccionar a según qué situaciones”.

El trabajo con la perra fomenta mejoras en la comunicación y socialización del alumnado

César Bouzón destaca lo fructífera que es la terapia con animales en cuanto a mejorar la socialización y comunicación de los alumnos con necesidades especiales. “Trabajamos algo tan simple como darle órdenes a la perra. Hasta que no se pronuncia correctamente la orden, la perra no responde”, explica. Otra de las cosas que han aprovechado para trabajar con Abril es el tema de la menstruación, porque la perra no está castrada. “El celo de los animales es muy diferente a la menstruación de las mujeres, pero está muy relacionado”, valora el profesor. Su perra también está muy implicada en el día a día de toda la comunidad educativa del Sagrado Corazón de Placeres, porque participa en actividades especiales, como “la semana que se dedica a trabajar sobre la vida animal, el bosque y la naturaleza”.