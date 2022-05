O Ateneo Corredoira de Combarro puxo en marcha varios actos coincidindo coa celebración do Día das Letras Galegas, adicado na presente edición a Florencio Delgado Gurriarán. Os actos, realizados en colaboración coa Deputación de Pontevedra e o Concello de Poio, comezarán cun contacontos a cargo de Tarabelos, titulado “O traxe novo do Rei”, que se celebrará na praza de San Roque.

Ás 21.00 horas, será a ocasión do grupo Entre Foles, da Escola de Acordeóns de Campelo, que actuará no atrio parroquial. O luns, ás 22.30 horas, haberá na praza de San Roque una proxección do filme “A illa dos afogados”, mentres que o martes unha exposición ao aire libre honrará aos autores das Letras Galegas na fachada da entidade.