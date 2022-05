El gofre tradicional se abre paso en Pontevedra

Los gofres son una de las elaboraciones callejeras más demandadas, desde que reposteros belgas y neerlandeses expandieran su receta por el mundo a mediados del siglo pasado.

Fue así como este pastel en forma de rejilla llegó a Galicia, con locales históricos como el de la calle Príncipe en Vigo, que tras cerrar por jubilación en 2020 ha dejado su receta original en manos de Mola Gofre, una nueva “gofrería” situada en la calle Riestra, frente a las ruinas de Santo Domingo.

Y es que este establecimiento lleva desde enero llevando la auténtica receta de Príncipe a sus clientes de Pontevedra.

“El señor que regentaba el local de Príncipe se jubiló y accedió cuando le preguntamos si nos la cedía. A partir de ahí, nosotras hacemos el gofre original que se vendía allí”, explica Laura, que regenta con su socia Montse este espacio.

En su caso, tomó también el testigo de sus padres, ambos con más de 35 años de experiencia en el sector, con dos locales –también de gofres– situados en el centro de Sanxenxo.

Una receta codiciada de la que muchos quisieron apropiarse inicialmente, pero que empezó siendo un secreto para todos, excepto para sus legítimas herederas, que fabrican la masa desde cero en su sede de Moaña.

“Nosotras no quisimos publicitarlo mucho al principio porque considerábamos que no era necesario, pero en cuanto vimos que otros comercios hicieron marketing al decir que la tenían cuando no era cierto, decidimos visibilizarlo un poco más”, menciona la actual propietaria, que comenta que en ninguno de estos locales sirven los gofres originales que durante décadas había alli.

Explica que la decisión de abrir un punto de venta en Pontevedra viene dada por la gran acogida que tiene este producto en sus comercios de Sanxenxo, donde reconoce que “se trabaja muy bien”, ya que el gofre “se ha convertido allí en un reclamo” que casa muy bien como dulce junto a los helados y los batidos.

De sus primeros meses en Pontevedra destacan que la introducción de estos productos ha sido paulatina, pero “poco a poco” se han ido abriendo hueco en la ciudad y, sobre todo, en un casco urbano que en pocos metros de calle ya cuenta con varias heladerías que ofrecen productos similares durante todo el año.

La intención, señala Laura, es que la tradicional receta que inundaba Príncipe con olor a gofre pueda regresar finalmente a sus orígenes poco tiempo después del cierre por jubilación del primer local, con la posible apertura en los próximos meses de un nuevo establecimiento del mismo estilo en Vigo.