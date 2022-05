El concejal del PP de Pontevedra, Pablo Fernández, ha alertado este viernes de los “retrasos y sobrecostes” de muchas de las obras municipales, que atribuye a "la falta de control y de seguimiento por parte del Concello".

Fernández ha explicado que "la falta de material no afecta tanto a la obra civil, ya que la mayor parte de los productos requeridos son nacionales". Como ejemplo, el concejal se ha referido a la obra del Gran Montecelo, que pese a las “excusas que pone este Concello para sus obras, vemos como otros proyectos avanzan a buen ritmo y cumplen los plazos”.

Fernández cita los casos de las calles Loureiro Crespo y O Castañal, que dieron inicio en mayo de 2020, con un plazo de ejecución de un año y con un presupuesto de 2,1 millones de euros. “Ya van cuatro prorrogas, acumulando 18 meses de retraso y con un sobrecoste del 20%. Se inauguró el 26 de noviembre sin que la obra estuviese finalizada”.

También recuerda que el Parque de Bomberos tenía un plazo de ejecución de cuatro meses, con un presupuesto de medio millón de euros. “Se han aprobado dos prórrogas, la obra ha tenido sobrecostes en la ejecución, la cual se ha troceado en tres contratos”, ha explicado.

En esta línea, Fernández ha hecho referencia a otras cuatro prórrogas aprobadas recientemente: "las reformas del edificio Centro Sur, prorrogada cuatro meses más, la reforma del CIM, ampliada dos meses, la renovación de la iluminación de Marcón y Mourente, con dos meses meses, la renovación de la iluminación de Verducido, Santa María y San adres de Xeve, prorrogada dos meses".

Dos campos de futbol también figuran en la lista: el Manolo Barreiro, cerrado en dos ocasiones a mitad de temporada para arreglar el césped y "sin ningún tipo de previsión y sin diálogo por parte del Concello con los usuarios", y recinto deportivo en Ponte Sampaio, "que sufrió varias prorrogas y sobrecostes, además de modificaciones del proyecto y la renuncia de la empresa adjudicataria".

Fernández tampoco se olvida de la planta de compostaje de A Canicouva. "Llevamos pagando este terreno desde 2015 y todavía no se ha movido una piedra”; del concurso para destapar el río de Os Gafos, “anunciado en 2020 y licitado en 2022”; de la reforma de la plaza de Barcelos, “anunciada en 2020, con un proyecto de 2021 y en 2022 nos presentan una nueva reforma del vial perimetral y nos dicen que la obra ahora la hace la Diputación”, o el skatepark de Reina Victoria.

Monte Porreiro también ha sido tratado por el concejal, “un barrio que se opuso a un proyecto que no tenía sentido y que terminó por movilizar al vecindario”. “Se les prometió diálogo y se creó una encuesta ciudadana de la cual no hemos vuelto a saber nada”. Y lo que para el edil es la “guinda”, el campo de futbol de Salcedo, cuyos terrenos recibió el Concello en 2020, anuncio su inicio en 2021 con un plazo de diez meses y ahora se acaban de dar cuenta que no hay suministro eléctrico en la zona”.

Además, Fernández ha hecho referencia a la resolución de contratos por obras por el concurso de acreedores de la empresa Acevi, que afecta a la ampliación del cementerio de San Amaro y a la actuación de mejora en el Teatro Principal. Otro punto que ha destacado ha sido la obra en el cruce de Benito Corbal, “arreglado cuatro veces y en la última reforma se acumularon retrasos hasta en dos ocasiones”.