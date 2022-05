O Concello de Caldas editou e distribuíu nos centros educativos de infantil e primaria da vila o libro “Palabriñas da nosa lingua”, para fomentar o uso do galego entre os máis cativos cos obxectos e expresións de uso cotián: a familia, a casa, a escola, o noso corpo, o xantar, os animais, os meses do ano, etc. Con esta iniciativa Caldas inicia os actos da Semana das Letras Galegas que tamén programa para mañá unha sesión de contacontos na Biblioteca: “Carteiro en bicicleta”, a cargo de Caxoto. Mañán haberá un Concerto Letras Galegas da Banda de Música Municipal na praza das Palmeiras, ás 20 horas, organizado pola asociación Mariñoleira. Os días 16 e 17 haberá pasarrúas a cargo dos grupos locais As Espiñas e Fanfarria Furruxa.