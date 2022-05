“La pintura es un látigo... A veces me gustaría que me disparasen un dardo tranquilizante”

La Casa de Galicia en Madrid acoge hasta el próximo día 30 la exposición “Sueño y presencias, paisajes y retratos”, que reúne obras de los últimos años y también los nuevos trabajos del artista pontevedrés Celso Varela. Se trata de una muestra largamente acariciada, ya que estaba programada para antes de confinamiento y fue aplazada dos años por la pandemia.

–¿Qué presenta en esta exposición?

–Son obras de mediano formato, paisajes y retratos, y también una nueva serie que pinté cuando estuvimos confinados. Es una serie que parece que son mesas, imagine, vistas a ojo de dron, de arriba abajo: mesas llenas de cosas que parecen ahí, tiradas, llenas de jarrones, de cafeteras, cartas de baraja… Iba componiendo las obras y algunas son formatos ya bastante amplios, de 1,50 por 80. Con ellas, también paisajes, que son obras que hay que trabajar. No es llegar y pintar, no, llevan tiempo, llevan días.

–¿Es muy disciplinado pintando?

–Sí, mucho, no abandono pintar por nada. Bueno, ya me entiende, no lo abandono ni por una fiesta ni por nada. No, no, yo aquí, la pintura para mi es respiración.

–Y la pandemia le sirvió aún más de motivación

–Pues sí. Nunca trabajé tanto tiempo tan seguido, porque no podía hacer otra cosa. Descubrí cosas mías que no las sabía, por ejemplo que puedo estar trabajando todo el día en un cuadro pero, claro, son cuadros hechos con mucho trabajo, alguno completamente saturados de motivos.

–¿Cómo los hace?

–Compro los objetos y los alimentos. Generalmente siempre pinto con modelos y toda la bichería que se ve, los platos, las latas de cerveza, mariscos, pollo, los compraba y los iba colocando. Después cuando acababa de pintar los congelaba, y los sacaba para volver a pintar (sonríe). Construyo el cuadro como quien construye un puzzle, pero sin tener de antemano ninguna idea prevista, sino que trabajo sobre la marcha: voy a poner aquí un jarrón, aquí un marisco…

–Siempre pinta con modelo…

–Siempre, además he descubierto, hace mucho tiempo que lo supe, que mi pintura realmente necesita el modelo para que la obra tenga fuerza, necesito el modelo para apoyarme, necesito las personas que veo y que me posaron. Pero no solo lo necesito un día sino un día, y otro, otro, todo el tiempo que necesitan estas obras, que es mucho. Y en los paisajes es igual: me planto delante de él, en el pueblo no tengo problema y otras veces llevo el caballete, todos los bártulos en el coche y pinto en el paisaje. Eso me pasó con el mar, nunca había pintado el mar, así que cogí el coche, los bártulos y me fui a Laño y pinté cuatro o cinco cuadros de mar.

–¿Cuándo empezó a pintar?

–Alrededor del año 1970. Yo soy de Briallos, en Portas, y ya de chaval notaba que pensaba cosas diferentes a mis colegas del pueblo, pero no decía nada, pensaba que si contaba lo que me pasaba nadie lo iba a entender. Imagínate, en un pueblo al que no llegaba la carretera, solo había lameiras. Y yo tenía una idea, que me gustaría poder tener una cámara de fotos para fotografiar los colores de los jardines, de las flores, en color, que entonces no había. Yo para entonces ya dibujaba, claro, y la maestra me decía que lo había calcado, de modo que tenía que ponerlo en un cristal al trasluz para comprobar. Todo esto fue gestándose, y también en el Bachillerato, cuando había un concurso de dibujo siempre lo ganaba. Después la cosa fue siguiendo: hace 20 años que me siento totalmente invadido por la pintura, por suerte, que me da placer y también es un látigo.

–¿Tiene su parte mala?

–¡Hombre! Es un látigo pero un látigo duro. Supone un gran esfuerzo mental, no físico pero sí mental. Si estoy horas y horas acabo, digo esta palabra pero no sé que significa, deshabitado. A veces pienso que me gustaría que alguien me disparase un dardo tranquilizante para parar, hasta recuperarme. Pero es complicado, porque yo no soy (y cada uno tiene sus métodos) de los que se plantean nada a priori. Yo le digo: póngase ahí, empiezo el cuadro, usted me posa y sé en ese momento como empieza, pero como acaba no tengo ni idea. Lo cual le añade, desde mi punto de vista, misterio y hace que te sientas como nuevo.