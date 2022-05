Las academias buscan alternativas al cierre en el verano al eliminarse los exámenes de septiembre

La supresión de los exámenes de recuperación de septiembre que contempla la reforma educativa LOMLOE supondrá unas pérdidas de entre el 20 y el 50 por ciento de la totalidad de lo recaudado en el año –según la variedad de su catálogo y de los distintos niveles de formación que impartan– para las academias y pasantías de refuerzo al ver seriamente reducida su actividad durante los meses de verano. Con el cambio de ley, de ahora en adelante los alumnos y alumnas que estén cursando la ESO o el Bachillerato podrán pasar de curso independientemente de las materias suspensas.

Con este nuevo escenario, las academias de refuerzo se plantean dos opciones: buscar alternativas para seguir siendo necesarias en verano o cerrar los meses de julio y agosto, y en algunos casos incluso los de junio y septiembre, ante la falta de actividad.

“Vamos a buscarnos cualquier otro tipo de ingreso, porque cerrar no podemos”, dice tajante el propietario de la Academia Teucro, en la calle Virgen del Camino. Por ahora se plantea buscar “otro tipo de clases de apoyo, a nivel más universitario” y también seguir contando con los alumnos y alumnas de fuera de Pontevedra y que vienen con sus familias en las vacaciones de verano. Pero si algo tiene claro es que va a apostar cada vez más por la formación online: “Estamos pensando en hacer algo como una venta de apuntes de nivel alto, para oposiciones y universidad, a través de internet”, explica el dueño de esta academia, en la que no solo trabajan con estudiantes de ESO y Bachillerato, sino que también preparan oposiciones para el acceso a la Academia Militar y para profesorado de Tecnología y de Física y Química, por lo que podrían plantearse también ampliar este catálogo. “Se trata de invertir el tiempo en algo rentable”.

Aunque trata de reinventarse y adaptarse a esta nueva situación, también reconoce que a nivel económico va a ser un contratiempo “importante” para su negocio. En la misma línea se expresó la propietaria de la Academia Enot, situada en la calle Ferreiros. “Es un problema serio. Estamos aún un poco a la espera, porque tenemos muchos alumnos que no vienen solo por recuperar asignaturas suspensas, pero nos planteamos cerrar en verano”, reconoce.

Y es que esta academia es una de las que cuentan solo con clases para ESO y Bachillerato, por lo que con la supresión de los exámenes de recuperación de septiembre perderían muchos clientes en julio y agosto. “Tenemos la suerte de que para nosotros el verano no es la época más fuerte, sino que es durante el curso, porque la mayoría de los alumnos vienen para reforzar sus notas”, comenta.

Lo mismo sucede en la Academia Teucro. “Tenemos más movimiento durante el curso que en verano. La mayoría de nuestros alumnos tienen un buen nivel y todos acaban aprobando. De hecho, no tenemos solo clases de refuerzo por suspensos, sino que muchos de los alumnos ya sacan buenas notas, pero vienen a clase para no bajar el nivel o para mejorar sus medias”, explica.

Este docente tiene claro que “te tienes que adaptar a los cambios, buscarte la vida y conseguir que la gente necesite de mi trabajo”, pero lamenta que “nadie protesta por esta reforma, porque el sistema educativo no funcione. Es el país que estamos construyendo. Ya no importan los valores de sacrificio, esfuerzo, dedicación...”.

Luisa es profesora particular desde hace más de 12 años. Licenciada en Matemáticas, da clases de esta asignatura y de Física y Química en su propio domicilio. Según explica, ella no tiene opción de renovarse como sí pueden hacer los centros de formación más grandes. “Lo más probable es que me tome el verano como vacaciones, cuando antes en los meses de julio y agosto tenía muchas clases de refuerzo y no solo de gente de Pontevedra, sino de fuera que vienen a veranear por aquí”, lamenta esta docente, que verá seriamente dañada su economía.

Además, tanto en las academias como en las pasantías particulares coinciden al señalar que el calendario escolar está cambiando considerablemente, pues ahora los exámenes de evaluación se han adelantado a mayo, con lo que no solo julio y agosto son unos meses algo más parados, sino que también lo son junio y septiembre.