A programación da Deputación de Pontevedra con motivo do Día das Letras Galegas estará marcada pola interpretación musical da artista Sheila Patricia, que deleitará ao público cunha actuación en solitario o vindeiro xoves no Pazo Provincial, dando o seu toque a varias composicións poéticas de Florencio Delgado Gurriarán, escritor valdeorrés homenaxeado para a ocasión este ano pola Real Academia Galega.

A cantante redondelana, que estreou o seu novo disco, Orixe, hai escasamente un mes, destaca na súa traxectoria pola mestura de estilos e influencias que marcan a súa música.

Faino con temas como A Moura e Maneo de Caión, nos que se pode albiscar unha fusión do tradicional e folclórico cun pulido cariz electrónico e propio de estudo.

Unha viaxe que tamén é etnográfica, polo que se transita ata América, pasando dos sons da tradición galaico-portuguesa ata os ritmos propios das latitudes históricas da inmigración do país, como Cuba ou Arxentina. Un periplo similar ao de Delgado Gurriarán, que botou raíces en México obrigado pola súa convicción galeguista, que lle levou ao exilio.

“Á hora de musicar os seus poemas, resultoume moi sinxelo. Ao exiliarse a México, ten moitos poemas inspirados en ritmos caribeños, do sur, e esa influencia está presente na miña música”, explica a cantautora, que xa musicou no pasado varios dos poemas de Delgado e agora tráeos á palestra do Executivo provincial.

Estas actividades con motivo do Día dás Letras Galegas, que a levarán tamén a localidades como A Laracha, O Porriño e Bueu, supoñen un impás na promoción de Orixe, o seu novo disco, que sairá en formato físico o próximo mes.

Nel, a autora conta cunha dimensión creativa máis profunda, na que se apela todo o máis visceral mediante o visual, o que lle ha granjeado un nomeamento ao premio que o Festival de Cans outorga ao mellor videoclip musical dentro de dúas semanas.

“Estamos nunha época moi visual, tecnolóxica e audiovisual. Todo o que acompaña a nivel visual e estético ao proxecto, determínao completamente. Desde ese punto de vista, tento ofrecer unha visión moi empoderada, moi feminina. É un todo, e á hora de ofrecer un espectáculo en vivo tamén”, sinala.

Con respecto ao gran momento de forma no que se atopan certos nomes propios da industria musical galega, con expoñentes como Tanxugueiras ou Baiuca, Sheila Patricia recoñece a boa saúde coa que conta a escena actual, con traballos discográficos que contan con influencias que formaron parte do seu repertorio desde hai anos, con temas sacados en 2018 e 2019 que van nesa dirección.

“É unha tendencia que me veu a favor. É a primeira vez que a tendencia musical e a moda, nese sentido, acompáñame. Despois, atopas un ecosistema no que che podes desenvolver e é marabilloso escoitar outras propostas e sentir que vas na mesma dirección”, valora, con respecto ao seu proceso creativo.