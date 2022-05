En mayo de 2020, en plena pandemia del COVID-19, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la Universidade de Vigo (UVigo) y Geseco Aguas S.A. iniciaron el proyecto “DIMCoVAR”, financiado por el Fondo Supera COVID de la CRUE-Santander.

El objetivo general era determinar si el análisis de las aguas residuales permitía detectar el virus y predecir la evolución de la pandemia en Galicia. La sinergia entre disciplinas (virología, biología molecular, modelización matemática, ingeniería) y entidades públicas (CSIC y UVigo) y privadas (Geseco) permitió la creación de un equipo que trabajó desde el primer momento con el fin de poner a disposición de los gestores de la pandemia una herramienta que sirviera para adelantarse a las sucesivas olas de infecciones.

“La rápida propagación del virus evidenció pronto la necesidad de desarrollar herramientas para detectar masivamente su presencia en las comunidades locales pues estas herramientas, combinadas con métodos de detección individual, contribuían a la vigilancia del SARS-CoV-2. También, pronto se apreció la posibilidad de utilizar el enfoque epidemiológico de aguas residuales para COVID-19. Así, la carga viral en aguas residuales se utilizó para detectar brotes de COVID-19 y seguir la evolución de la población infectada y los protocolos de detección del material genético en aguas residuales y su cuantificación se han optimizado cada vez más desde el inicio de la pandemia”, explica Antonio Figueras, profesor de investigación del CSIC en el IIM.

Dos años después de iniciar el proyecto, el CSIC, a través del Instituto de Investigaciones Marinas –grupos de Inmunología y Genómica e Ingeniería de Procesos-, junto con el grupo de Biotecnología Industrial e Ingeniería Ambiental de la UVigo; Geseco Aguas S.A. y el Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, dan cuenta de los resultados alcanzados.

Lo hacen en el artículo “Wastewater and marine bioindicators surveillance to anticipate COVID-19 prevalence and to explore SARS-CoV-2 diversity by next generation sequencing: One-year study”, publicado en “Science of the total Enviroment”.

Quince puntos de análisis

Se presenta la metodología desarrollada para la vigilancia de aguas residuales del SARS-CoV-2 en Galicia a través de once estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) ubicadas en municipios de tamaño medio -2.000-23.000 habitantes- sin vertido de hospitales, entre ellas la del municipio pontevedrés de Moraña. Además, a petición de las autoridades sanitarias, se incluyeron cuatro plantas más para ayudar en el control de la pandemia.

Se confirma que el análisis del material genético del SARS-CoV-2 en las aguas residuales es un método sensible y práctico para detectar nuevos brotes de COVID-19 y evaluar la evolución de la pandemia en la comunidad.

El estudio tiene entre sus logros la detección de variantes del virus o la puesta a punto del primer modelo matemático dinámico que incorpora datos sanitarios y de carga viral en aguas, obteniendo predicciones de entre siete y diez días.