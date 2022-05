Pontevedra aprobó en los últimos tres años 16 licencias de uso hotelero y tramita otras 11

Las restricciones de Pontevedra a las Viviendas de Uso Turístico (VUT) han sido avaladas por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). La ciudad no autoriza este uso en ninguna vivienda que no se sitúe en una planta baja, primer piso, o en todo un edificio destinado a tal fin. Estos hospedajes no se pueden habilitar en ninguna otra planta de un inmueble de la ciudad.

Es una consecuencia del Plan Xeral de Ordenación Municipal vigente, que solo permite actividades económicas en las plantas citadas. Sin embargo, son cada vez más las consultas urbanísticas que recibe este departamento municipal en relación a la posibilidad de habilitar una vivienda de uso turístico. Entre los años 2018 y 2021, el Concello de Pontevedra concedió 16 licencias de hospedaje, mientras que otras 11 están actualmente en tramitación. Pero no es ni mucho menos el total de habitaciones turísticas con las que cuenta la capital. Según el registro de Turismo de Galicia sobre este tipo de instalaciones, en la ciudad hay un total de 299 viviendas de uso turístico, que suman 1.460 plazas de alojamiento. Entre estas licencias se encuentran un edificio de 7 apartamentos habilitado para este fin en la Rúa do Gorgullón y se está acomodando otro en la calle Barón del centro histórico de Pontevedra, enfrente al Parador Nacional. Sanxenxo En las últimas semanas se han realizado consultas sobre la posibilidad de destinar otro edificio del centro histórico de Pontevedra a apartamentos turísticos, si bien este proyecto aún no ha pasado de una fase de consulta oral. Pero la capital no es el ayuntamiento que más hospedajes de este tipo alberga. El vecino municipio de Sanxenxo tiene, según el registro de la Xunta de Galicia, un total de 2.208 viviendas turísticas, que suman 11.413 plazas de hospedaje en este tipo de establecimiento. Marín y Poio Otros municipios con demanda turística del área de influencia de Pontevedra, como Marín y Poio, reúnen respectivamente 114 y 325 VUT, que suman 668 plazas turísticas en el caso de Marín y 1.806 en el de Poio. También los municipios del interior de la comarca empiezan a aprobar licencias para esta nueva alternativa vacacional. Así, Campo Lameiro cuenta ya con 6 viviendas de uso turístico según el registro de la Xunta, lo que supone 41 plazas, mientras que A Lama tiene 15 de estas VUT, que suman un total de 106 plazas. Barro dispone de 12 hospedajes de este tipo, lo que supone 90 plazas. En Cerdedo-Cotobade, un municipio de mucha mayor extensión, hay ya 24 viviendas de uso turístico registradas, que ofrecen 174 plazas de alojamiento, mientras que en Ponte Caldelas hay 18, con 153 plazas, y Vilaboa tiene 27 VUT, que reúnen 176 camas. Así, la comarca de Pontevedra reúne más de 3.000 hospedajes de este tipo, que suman más de 16.000 plazas. Los datos revelan que el interés por la explotación de este tipo de alojamiento turístico, que en la mayoría de los casos supone un complemento de ingresos para el propietario de la vivienda, está en auge en el área de Pontevedra. Esta ciudad y Santiago de Compostela son las únicas de Galicia que por el momento ponen límites a la posibilidad de abrir cualquier tipo de vivienda al turismo, pero en el caso de los municipios más pequeños de la comarca la posibilidad de habilitar una VUT en cualquier vivienda unifamiliar está en pleno crecimiento. PXOM Las limitaciones impuestas en Pontevedra por el PXOM llevan a los interesados en hacer de estos hospedajes una actividad económica, a destinar inmuebles enteros a este tipo de uso. Es una de las excepciones que permite la normativa municipal. En todo caso hay que señalar que este tipo de vivienda nada tiene que ver con los apartamentos turísticos ofertados como tal a través de las distintas plataformas de economía colaborativa, ya que las VUT son únicamente viviendas particulares que tienen la posibilidad de recibir turistas durante un periodo determinado, acogiéndose a la normativa específica de Turismo de Galicia para este tipo de instalaciones.