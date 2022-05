Los productores y bodegas que en 2018 lograron el reconocimiento de la Indicación Xeográfica Protexida (IXP) Ribeiras do Morrazo, dentro de la Denominación de Origen Rías Baixas, sabían que se trataba de un trabajo a largo plazo, que eran pequeños pero que empezarían a hacer ruido. Y así empieza a ser con el reconocimiento a los caldos que se producen al amparo de esta IXP, que abarca la península del Morrazo y el fondos de las rías de Pontevedra y Vigo: los municipios de Cangas, Moaña, Bueu, Vilaboa, Marín, Pontevedra, Poio y Redondela.

Una de las cinco bodegas de “Ribeiras do Morrazo”, emplazada en Vilaboa y denominada “Os Areeiros”, ha logrado uno de los 15 premios Gran Oro, en la categoría de vinos blancos tranquilos, entregados en el IV Concurso Nacional de Vinos “Vinespaña”. El certamen lo organiza la Federación Española de Enología (FEAFE) y se desarrolló del 28 al 30 de abril en el Balneario de Laias, en Cenlle (Ourense). Para el propietario de la bodega y a su vez presidente de la IXP Ribeiras do Morrazo, Guillermo Martínez, este Gran Oro es una gran satisfacción, después del primero conseguido en la edición de 2021 y consolida una trayectoria por la que lleva peleando desde hace muchos años.

La Adega Ardán, de esta IXP y ubicada en Marín, también consiguió Plata en esta misma categoría como igualmente Os Areeiros otro Oro en la modalidad de vinos de variedades minoritarias.

Guillermo Martínez posee una superficie de 4 hectáreas de viñedo en Vilaboa, en donde junto a la bodega explota una casa de turismo rural. La variedad que más produce es abariño, aunque también cultiva tinto caíño (lo que se denomina femia en Bueu), mencía y sousón. La producción puede superar los 20.000 litros de vino al año y ahora acaba de abrir mercado en Noruega, con 6.000 botellas para Oslo.

El bodeguero asegura que antes de la pandemia ya tenían el reto de comprar más uva para extender el negocio, si bien el COVID frenó esa expansión que ahora retoma con ilusión. Con esa esperanza acude a la próxima Feria del Vino de Ciudad Real.

La Indicación Xeográfica Protexida Ribeiras do Morrazo fue aprobada por la Comisión Europea el 9 de enero de 2018. Fue después de una larga y dura lucha.“Una historia de un David que nace a la sombra de un Goliat, la de una cultura del vino muy arraigada en la sociedad, la de un territorio de gran potencial que se resiste al abandono de los viñedos, y en definitiva la del trabajo y esfuerzo de muchos viticultores, bodegas y otras entidades del territorio que junto al GDR Pontevedra Morrazo impulsaron la aprobación de este sello de garantía”, explican desde la IXP.

Ribeiras do Morrazo tiene en estos momentos 12 hectáreas de viñedos de cinco bodegas. Además de Os Areeiros y Viñedos Ardán, están Videiras no Mar, en O Hío (Cangas); Reboraina, en Redondela; y Viñedos do Monasterio de Poio.