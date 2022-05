El flamante presidente local del Partido Popular de Pontevedra, Rafa Domínguez, manifestó ante el congreso que le reeligió que “la Pontevedra que quiero es una ciudad limpia, ecológica, que no esté sucia, que pueda mirar al mar, con una ría saneada”. También expuso –como parte de su programa–, que espera lograr “una Pontevedra del deporte, también amateur, de los jóvenes, que se pueda hacer una gran ciudad deportiva para formar personas, con una biblioteca pública que ahora no existe en Pontevedra, que los museos estén cuidados, con un casco histórico pujante, un desarrollo del Peprica, una ciudad en la que no te lleve dos o tres años obtener una licencia municipal, una Pontevedra del rural, sin las parroquias abandonadas como ahora, con un Plan Xeral de Ordenación Municipal, social, solidaria”.

“Quiero ser un alcalde que escuche, que se reúne con los vecinos, quiero una Pontevedra del empleo”, añadió Domínguez. Dirigiéndose a su hijo, presente en el acto, el presidente local del PP le explicó que “si papá hace esto es para que dentro de unos años tú puedas trabajar en Pontevedra y estar cerca de papá y mamá”. En una primera intervención, antes de procederse al escrutinio de las urnas, Domínguez se comprometió con la militancia a “mejorar los canales de comunicación” y “ganar eficacia” en la relación con la ciudadanía. En este primer discurso, Domínguez propuso retomar las reuniones con los afiliados y las visitas a las parroquias, “porque son parte fundamental de la ciudad de Pontevedra”. También propuso retomar, cada dos semanas, los “cafés con Rafa” con los vecinos y representantes sociales de cada barrio. “En el ADN del Partido popular está el contacto con la gente, para poder transmitir nuestros valores y nuestras ideas”, añadió. Rueda Por su parte, el presidente provincial del PP de Pontevedra y futuro presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ensalzó la “política de hechos” de los populares gallegos, y puso en valor “el ejemplo de unidad, de normalidad, estabilidad y coherencia” que está realizando el partido, “en un proceso sin ruido, con tranquilidad y con una única prioridad, que es seguir atendiendo las necesidades de Galicia”. Rueda insistió en que hay un único PP de Galicia, que también es el PP de Albor, de Fraga, de Feijóo y también el suyo. “Es así porque este partido ve Galicia como un todo, no piensa en individualidades ni en cuotas. Solo en la capacidad de su gente”. Y por este motivo, añadió, “cuando este partido tuvo que elegir, siempre eligió Galicia, y volverá a hacerlo cuando sea preciso”. Rueda, quien agradeció el apoyo que está recibiendo desde el primer minuto, desde afiliados de base a presidentes locales y provinciales, señaló que da este paso porque juntos pueden mejorar un legado, llegar más lejos y conquistar la quinta mayoría absoluta. “Galicia tiene que seguir mostrando una forma de gobernar estable y seria”. Rueda: “Somos el partido del sí” Alfonso Rueda afirmó que estamos ante “un nuevo comienzo pero recogiendo el testimonio de personas que lo son todo para el PP”, como Mariano Rajoy y Núñez Feijóo. Sobre el primero, señaló que “no le tocaron tiempos fáciles, pero España le reconoce una política de adultos que ahora se echa de menos”. Y se comprometió a que todo el partido en Galicia contribuirá a la llegada de Feijóo al Gobierno de España. “Los españoles necesitamos un gobierno solvente como el que tú y el PP le podéis dar”. Además, recordó que la próxima semana pedirá a la cámara gallega su confianza para ser investido presidente de la Xunta de Galicia, y lamentó que la oposición ya haya avanzado su voto en contra. “Diga lo que diga Rueda, le vamos a decir que no. Son el partido del no por el no”, criticó. Una negativa en la que, indica, está instaurado el BNG desde hace décadas y por decreto “y que el PSdeG de Formoso sigue siendo el mismo de siempre, que es decir lo que diga Sánchez, es decir, no es no. Yo voy a ir con todo el orgullo, a hacer propuestas. A decir Galicia sí, porque nosotros somos el partido del sí”. A nivel local, Rueda subrayó que “el PP sale fortalecido tras este cónclave y con un único propósito, que es hacer una Pontevedra mejor. Las cosas buenas que se hicieron en esta ciudad fueron con alcaldes del Partido Popular. Este partido tiene una historia de la que presumir”, subrayó.