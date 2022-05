“A partir de los 55 años te prejubilan, te separan y no eres nadie para la sociedad”

El edadismo, un término acuñado por Robert Butler en la década de los 60, hace referencia a los estereotipos y prejuicios existentes en relación a la edad. Sobre esta cuestión disertó el gerontólogo clínico Andrés Vázquez Piñeiro en las IV Xornadas Galegas UXT-UGT sobre Envellecemento Activo “Vivir máis, vivir mellor”, que se celebraron en Pontevedra. El especialista ofreció la conferencia “Buen trato, maltrato y edadismo en el proceso de envejecimiento”.

– ¿Qué es exactamente el edadismo y cuáles son sus expresiones en la sociedad?

– El término edadismo parece que está iniciando su recorrido, pero hay que remontarse a 1968, cuando lo acuñó el gerontólogo Robert Butler. Él lo definió como el conjunto de actitudes hacia las personas mayores, hacia la edad avanzada y hacia el proceso en sí mismo del envejecimiento. Se manifiesta en todos los aspectos: trabajo, salud, economía, familia, relaciones afectivas... incluso está incrustado en la propia sociedad a todos los niveles, desde el institucional hasta la propia persona mayor. Hay un edadismo muy intencionado de ideas que son muy tendenciosas aprovechándose de lo vulnerables que son las personas a partir de una edad determinada.

– Una vulnerabilidad que quedó en evidencia más que nunca durante la pandemia del COVID...

– Es un ejemplo importante. Hemos tenido muchos muertos personas mayores que se han quedado ahí...

– ¿Por qué surge el edadismo como tal? ¿Qué nos lleva a manifestarlo?

– Es una mala visión que tiene la sociedad con los términos de edad, una mala asociación. Puede ser intencionada o no intencionada. Por ejemplo, cuando hacemos ciudades que no son amables con las personas mayores o pretendemos que nos respondan a una velocidad que no es la adecuada para ellos.

– O dejándolos atrás a nivel tecnológico, como está sucediendo con los bancos...

– Eso es edadismo, efectivamente. El edadismo asocia la vejez con el deterioro y la pérdida de las capacidades físicas y mentales. También se asocia envejecimiento con dependencia y enfermedad. Por último, es edadismo también cuando se tiene una percepción social basada en el déficit que pueden tener los mayores y no en las cualidades que puedan representar. En resumen: edadismo es la vulneración de los derechos humanos de las personas mayores. Es brutal decir esto, pero una sociedad avanzada los está violando.

– Y en pleno siglo XXI...

– El gran avance que hemos tenido en el último tercio del siglo XX y hasta ahora ha sido determinar qué es machismo y qué es feminismo. Ante ello, incorporar a la mujer a la vida laboral, reconocerles sus derechos e identificar cuándo son maltratadas. Aún estamos en ese proceso. Sin embargo, cuando hablamos del maltrato de personas mayores no lo identificamos.

– ¿En qué ámbitos se da más este maltrato? ¿En el familiar?

– El problema del abuso y el maltrato de las personas mayores se da también como negligencia, es decir, dejando de hacer. En los niños está muy identificado, por ejemplo, cuando no les dan bien de comer, pero en una persona mayor, que necesita también comer adecuadamente, vestirse... igual no se ve tan claramente. El maltrato a las personas mayores pasa desapercibido porque, fundamentalmente, se da en el seno familiar. Y eso es un problema. Los estudios cifran que cerca de 400.000 personas mayores están siendo maltratadas en España. Y esto es la punta del iceberg, porque existe una gran dificultad por parte de la víctima para denunciar. ¿Qué persona mayor denuncia que no va bien vestida o que le dan la peor habitación de una casa o no le cambian los pañales adecuadamente?

– ¿Hay colectivos de mayores más sensibles al maltrato?

– El maltrato suele ser psicológico, económico y físico. El gran volumen son las mujeres muy dependientes y muy añosas y con dificultades, aunque no para tomar decisiones. Es un maltrato muy recogido en el ámbito familiar.

– ¿Se agravó ese maltrato a raíz de la pandemia? Como mínimo hay que reconocer que nuestros mayores sufrieron mucho estos dos últimos años.

– Ha sido negligencia por parte de toda la sociedad en su conjunto y de las instituciones encargadas. Ese edadismo en relación con el COVId ha sido manifiesto. La muerte en soledad de muchísimas personas mayores ha pasado desapercibida. Hoy no nos acordamos nada de eso, pero hubo miles y miles de personas mayores en este país que se han muerto solas y desamparadas, sin la mínima dignidad de cuidados por parte de quien tenía que prestárselos, que somos todos. Todos hemos mirado para otro lado y nos hemos metido en nuestras casas y las personas mayores más vulnerables han estado solas, con muy poco apoyo, sin más que el del tercer sector en algunos casos, organizaciones como Cruz Roja o Cáritas o las asociaciones de familiares de enfermos de alzhéimer, que han hecho mucho esfuerzo y han dado la cara. Pero había otras que tenían que darla a las que he echado de menos, incluida la sanidad pública, fundamentalmente dentro de los centros sociosanitarios, que han sido muy abandonados en todo el país.

– Siguen falleciendo mayores cada día con COVID, ¿ya no nos importan estas cifras?

– El COVID se está “gripalizando” y entendemos que la gripe también produce mortalidad en las personas mayores más vulnerables. Seguimos poniendo el foco mucho en aquellos vulnerables mayores pero muy poco en los menos vulnerables más jóvenes. Seguimos insistiendo en esa visión auténticamente negativa de la vejez. Parece que “de algo se tienen que morir las personas” y aunque la sociedad tendríamos que tener conciencia de que somos finitos, debemos tener un entorno digno en ese final de la vida. Esto quiere decir, acompañados, no en soledad. Somos una sociedad con recursos, que quiere ser amable con la población, pero parece que las personas mayores no formasen parte de ese criterio.

– ¿Estamos todos abocados a sufrir edadismo?

– Sí, porque todos tenemos en la cabeza un cierto criterio de edadismo. Insisto en compararlo mucho con el tema del machismo y el feminismo. En los setenta o los ochenta las mujeres no tenían una conciencia clara de feminismo, y aún hoy ciertos movimientos pretenden que la mujer esté atada a la pata del banco. Otro ejemplo: los medios de comunicación, que consideran a las personas mayores casi responsables del déficit económico porque incrementan las pensiones.

– ¿Cuál sería la visión positiva del envejecimiento?

– Esos criterios de conocimiento, de visión de la vida desde otro punto de vista, de aprovechamiento por parte de la sociedad para la asesoría. ¿Dónde están aquellos foros en los que el anciano decía cuándo había que plantar la cosecha? Ahora, a partir de los 55 años te prejubilan, te separan, se apaga el smartphone y no eres nadie dentro de la sociedad. Hay un dato curioso estadístico sobre las últimas elecciones francesas que es que entre los 20 y 30 años fue a votar el 20% de la población, mientras que de 65 hasta la muerte fueron el 85%. Esto es un aviso a navegantes, una comunicación a las personas que ya empezamos a cumplir cierta edad de que en nuestras manos está hacer cambios sobre esa visión de edadismo social y crónico. También sobre ese maltrato institucional no teniendo en cuenta a las personas mayores.

– ¿Cuáles son las claves para un buen trato para nuestros mayores: familiares, amigos, vecinos...?

– Lo primero es tomar conciencia de que toda persona, independientemente de la edad, precisa de un trato digno y de un buen trato. A todos nos gusta que nos traten bien, incluidas a las personas mayores. El buen trato es el eje básico de toda la sociedad. Además, está la prevención del maltrato, de la soledad y del envejecimiento con falta de dignidad. Esto lo tenemos que hacer todos en nuestra casa. Envejecemos como vivimos. Envejecer es empoderarse. Tengamos en cuenta que todos vamos a envejecer y tenemos que prepararnos también para ello.