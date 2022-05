“Rafa: estoy convencido de que el camino que has emprendido es el que te va a llevar (a la Alcaldía de Pontevedra) y que te va a llevar si cumples los compromisos que te he escuchado siempre, que no son otros que hacer más propuestas para Pontevedra, escuchar más lo que dice la gente en la calle, trabajar más e ilusionar más”, dijo el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, al cerrar el 13 Congreso local de la formación en Pontevedra, que ayer reeligió como presidente local a Rafa Domínguez, con el 97,3% de los votos.

Domínguez estuvo arropado, entre otros, por Mariano Rajoy, Ana Pastor y Alfonso Rueda, próximo líder del PP gallego y que la próxima será investido presidente de la Xunta. “Los ciudadanos tienen hambre de cambio político y nosotros somos una fuerza imparable si persistimos en nuestra serenidad, en nuestras ganas de cambiar las cosas”, afirmó el líder nacional del PP. En un discurso realizado en gallego y en castellano, para referirse a las cuestiones locales o estatales, Núñez Feijóo pidió a la militancia que “ante la crispación, serenidad y sosiego” porque “cuando uno está convenido de lo que hace ha de aportar serenidad”. Por eso, aseguró Feijóo, los rivales políticos “van a recibir de nosotros propuestas y no broncas”. Ante los afiliados de Pontevedra, el presidente del PP aseguró que tras su incipiente etapa en la política estatal “percibo la ilusión de la gente, las ganas de cambiar las cosas; hay ganas de estabilidad política y los ciudadanos nos ven como un partido unido, de alternativa, que defendemos sus intereses, que sabemos que los intereses de cada territorio es compatible con la unidad nacional” y así aseveró que el Partido Popular siempre aspira a gobernar con el afán de “dejar España mejor que la que nos encontramos”. Encuestas “No me creo las encuestas, en lo que creo es en trabajar todos los días, en hacer propuestas y en nuestro país, en nuestra gente, en eso es en lo que creo, en defender a los ciudadanos”, añadió Feijóo en otro momento de su intervención. El presidente nacional del PP agradeció al flamante presidente local Rafa Domínguez “su compromiso” con el partido y con Pontevedra y le recordó que “acabas de ganar un congreso y eso es una fiesta de un día, pero ganar un congreso no es un premio, es asumir una gran responsabilidad, con nuestros afiliados y simpatizantes, que nos dan lo único que tienen que es su confianza”. Y bromeando sobre su presencia en el congreso local, Núñez Feijóo apuntó que “cuando oí que estaría aquí el presidente nacional automáticamente pensé en Rajoy, pero no, resulta que el presidente era yo”. También bromeó al señalar que “dice que me estoy despidiendo de Galicia todos los días, pero eso no se hace ni en 16 días ni en 13 horas”. En todo caso, añadió, “un gallego nunca se va de Galicia”. “Rafa: tienes la responsabilidad de abrir una nueva etapa en Pontevedra, de ponerte al servicio de la gente de Pontevedra, que demostrar que una nueva Pontevedra es posible, la de la justicia, de la sanidad, del transporte público, de la industria que no cierra, sino que abre, Pontevedra necesita una nueva etapa”, dijo Feijóo al nuevo presidente local del PP. Gobierno En referencia al Ejecutivo central, el líder del PP expuso que “un Gobierno así nunca lo habíamos visto. Los habíamos visto mediocres y frívolos, pero nunca como éste”, dijo Feijóo, quien criticó que los integrantes de la coalición de Gobierno “en lo único que están de acuerdo es en insultar al PP; es el único pegamento del Gobierno y de sus socios: criticar la alternativa”. Feijóo lamentó la “opacidad” del Ejecutivo de Pedro Sánchez, al frente de un Gobierno “desconectado de los problemas reales, ensimismado en sus líos, que no es capaz de ver los problemas de la gente, de las empresas, demasiado preocupado en sí mismo y poco preocupado de los demás”, que ha hecho de la “crisis su estado natural”. Ana Pastor, “mi mentora, quien me metió en política” El presidente local del PP, Rafa Domínguez, agradeció la presencia en el congreso de Mariano Rajoy, de Ana Pastor, “mi mentora, la persona que me metió en política”, así como de Alfonso Rueda, “nuestro próximo presidente de la Xunta de Galicia”. Presentó a la nueva ejecutiva local del partido, integrada por Luis Encinas Domínguez, Gregorio Andión “Goyo”, Aroa Otero Rodríguez, Raquel Lorenzo Conesa, Silvia Crespo Tobío, Raquel Martínez Lorenzo, Beatriz Rey, Juan Carlos Abeigón, Blanca García Señoráns, Guadalupe Morillo Solís, Ana Isabel Vázquez, Guillermo Juncal, Gerardo Pérez Puga, Juan Manuel Muñoz, Martín Martínez, Silvia Junco, Pablo Fernández, José Benito Suárez y Pepa Pardo (secretaria general). Rajoy: “Pontevedra necesita un cambio” “A lo que vengo yo aquí hoy es apoyar a Rafa Domínguez, ese es el mensaje que quiero dejar”, dijo el expresidente del PP y del Gobierno, Mariano Rajoy, en el congreso que reeligió a Rafa Domínguez como presidente local del partido. “Creo que puede ser un magnífico alcalde de Pontevedra, es médico y esto en política es garantía de muchas cosas”, añadió el expresidente. Añadió, sobre el candidato que “tiene una edad ideal para ser alcalde, tiene experiencia personal y política, y no llega a la Alcaldía sin saber de qué tiene que ocuparse. Es inteligente, es trabajador. En nuestras manos está ganar las elecciones, vengo a apoyarle y os pido que le ayudéis”, añadió Rajoy. Para el expresidente del Gobierno, “Pontevedra necesita un cambio, llevan en el ayuntamiento casi un cuarto de siglo, es impresionante, en el siglo pasado ya estaban; son de mi quinta aunque parecen mucho mayores que yo”, añadió Rajoy, para quien “si hay alguna ciudad que necesita un cambio es Pontevedra y el Partido Popular y Rafa Domínguez son los únicos que pueden protagonizar ese cambio”. Recordó que “hemos ganado las elecciones en Pontevedra casi siempre, somos el partido preferido por los ciudadanos de Pontevedra”. Solicitó el mismo apoyo para el próximo presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.